Бывший советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн раскрыл информацию о $1,3 млн своих доходов.

Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн в своей первоначальной декларации скрыл платежи, полученные в 2015 году от российских компаний, в частности от телеканала RT, «Лаборатории Касперского» и авиакомпании «Волга-Днепр», сообщает РБК со ссылкой на The Washington Post и опубликованные Белым домом документы.

В частности, Белый дом опубликовал две декларации. Одна из них подписана Флинном 11 февраля еще до отставки, вторая – 31 марта. Во второй бывший советник президента указал, что получал гонорары ужшкммт за выступления на мероприятиях, организованных российским телеканалом RT, американской дочерней компанией «Лаборатории Касперского» и американской компанией, связанной с грузовым авиаперевозчиком «Волга-Днепр».

Сколько именно получил Флинн за сотрудничество с этими компаниями, в декларации не указывалось, но перечисленные доходы были указаны в разделе «источники дохода, превышающие $5 тыс. в год».

В более раннем отчете Флинн указал, что получил деньги за выступления, однако не называл конкретных компаний.

В общей сложности Флинн заработал за прошлый год $1,3 млн, пишет "Интерфакс".

В марте СМИ сообщили о том, что экс-советник Трампа получил за сотрудничество с тремя российскими компаниями более $50 тысяч. Позже в "Лаборатории Касперского" подтвердили информацию о выплате гонорара.

Майкл Флинн был вынужден покинуть пост советника по национальной безопасности в администрации Трампа после волны критики в свой адрес в прессе, которая обвинила его в том, что он в беседе с российским послом Сергеем Кисляком обсуждал вопрос о санкциях против Москвы.