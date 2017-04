Ушел, хлопнув дверью: Трамп покинул Овальный кабин, не подписав документы по торговле (ФОТО, ВИДЕО) Обычно данная церемония проходит в Овальном кабинете, при этом журналисты фотографируют главу государства. Президент США Дональд Трамп ушел из Овального кабинета с церемонии подписания указов по торговле, не поставив подпись на документах, пишет "Лента.Ру" со ссылкой на издание The Hill. Как отмечается, вице-президент Майк Пенс попытался догнать главу Белого дома, однако Трамп удалился. По правилам, президент США должен подписывать указы в Овальном кабинете и в присутствии журналистов. Стоит отметить, что Трамп покинул кабинет после вопроса одного из репортеров о бывшем помощнике президента ужшкммт по национальной безопасности Майкле Флинне, который подал в отставку с поста 13 февраля и намерен дать показания о связях предвыборного штаба республиканца с Россией в обмен на иммунитет от уголовного преследования. President Trump forgets to sign executive order, walks out of ceremony. Pence remembers, grabs executive order from desk. @realDonaldTrump pic.twitter.com/h1kDBvwcP5 — Vic Berger IV (@VicBergerIV) 31 марта 2017 г. Трамп подписал два указа, направленных на сокращение торгового дефицита, в пятницу, 31 марта. Согласно первому документу, Департаменту торговли дается 90 дней, чтобы подготовить отчет о факторах, влияющих на торговый дефицит. Еще один указ направлен на увеличение сбора импортных пошлин. Твитнуть Другие материалы по этой теме Разведка США раскрыла источник компромата на окружение Трампа Песков рассказал, чем похожи Путин и Трамп Новости наших партнеров