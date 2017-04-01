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Ушел, хлопнув дверью: Трамп покинул Овальный кабин, не подписав документы по торговле (ФОТО, ВИДЕО)

Опубликовано 01.04.17 13:27 Ушел, хлопнув дверью: Трамп покинул Овальный кабин, не подписав документы по торговле (ФОТО, ВИДЕО)

Обычно данная церемония проходит в Овальном кабинете, при этом журналисты фотографируют главу государства.

Президент США Дональд Трамп ушел из Овального кабинета с церемонии подписания указов по торговле, не поставив подпись на документах, пишет "Лента.Ру" со ссылкой на издание The Hill.

Как отмечается, вице-президент Майк Пенс попытался догнать главу Белого дома, однако Трамп удалился. По правилам, президент США должен подписывать указы в Овальном кабинете и в присутствии журналистов. 

Стоит отметить, что Трамп покинул кабинет после вопроса одного из репортеров о бывшем помощнике президента ужшкммт по национальной безопасности Майкле Флинне, который подал в отставку с поста 13 февраля и намерен дать показания о связях предвыборного штаба республиканца с Россией в обмен на иммунитет от уголовного преследования.

Трамп подписал два указа, направленных на сокращение торгового дефицита, в пятницу, 31 марта. Согласно первому документу, Департаменту торговли дается 90 дней, чтобы подготовить отчет о факторах, влияющих на торговый дефицит. Еще один указ направлен на увеличение сбора импортных пошлин.
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