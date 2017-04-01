Спецслужбы США раскрыли новый способ проноса взрывчатки в самолеты

Представители разведки считают, что террористы смогли заполучить оборудование, которое используется в аэропортах.

Разведывательные и правоохранительные службы США полагают, что террористические организации, включая группировку "Исламское государство" (ИГИЛ, ДАИШ, запрещена в России), разработали инновационные методы размещения в электронных устройствах взрывчатки, которую могут не засечь используемые в аэропортах приборы для сканирования. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN.

По данным телеканала, представители разведки считают, что террористы смогли заполучить оборудование, которое используется в аэропортах. С его помощью они проверяют, насколько эффективно ужшкммт могут прятать бомбы в ноутбуках и других электронных устройствах.

В частности, мог быть разработан способ установки взрывчатки на место аккумулятора ноутбука. Согласно новым разведданным, ИГ и другим группировкам при этом удалось обеспечить заряд устройства, достаточный для прохождения проверки во включенном состоянии. Тем не менее пока ни единого подобного гаджета обнаружено не было.

Напомним, 21 марта сообщалось, что власти Соединенных Штатов запретили провозить электронику в ручной клади авиапассажирам, следующим в страну из Египта, Иордании, Кувейта, Марокко, Катара, Саудовской Аравии, Турции и ОАЭ. Ограничения коснулись клиентов девяти авиакомпаний. Запрет распространился на устройства, превышающие по размеру мобильные телефоны.

Позднее стало известно, что вслед за Соединенными Штатами аналогичный запрет ввело и правительство Великобритании. Как уточнялось, речь идет о рейсах из Турции, Ливана, Иордании, Египта, Туниса и Саудовской Аравии. Меры коснулись шести британских перевозчиков и восьми зарубежных авиакомпаний.