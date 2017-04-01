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СМИ: Васильевой вернули 325 миллионов рублей и недвижимость в Москве

Опубликовано 01.04.17 10:04 СМИ: Васильевой вернули 325 миллионов рублей и недвижимость в Москве

Ранее экс-главе департамента имущественных отношений Минобороны вернули 36 полотен живописцев XIX—XX веков, которые были изъяты у нее три года назад в ходе обыска.

Экс-чиновнице Минобороны Евгении Васильевой вернули все имущество. Об этом пишет "Ura.Ru" со ссылкой на неназванный источник. Как отмечается, к главной фигурантке дела «Оборонсервиса» вернулось 325 миллионов рублей, а также шесть объектов недвижимости.

Среди них квартира в доме на Молочном переулке и парковочное место.

Напомним, ранее экс-главе департамента имущественных отношений Минобороны вернули 36 полотен живописцев XIX—XX веков, которые были изъяты у нее три года назад в ходе обыска. 

Вернуть картины ужшкммт следствие обязал Пресненский райсуд Москвы, который посчитал, что «полотна не могут являться вещдоками, поскольку сами по себе никак не свидетельствуют о совершенных преступлениях». По предварительным оценкам, полотна могут стоит от 7 до 45 тысяч долларов.

Добавим, что ювелирные изделия, а также простая бижутерия с полудрагоценными камнями на сумму в 127 млн рублей пока остаются под арестом.

Напомним, Васильева стала известна общественности осенью 2012 года в связи с коррупционным скандалом в оборонном министерстве, ставшим причиной отставки министра Анатолия Сердюкова.

В мае 2015 дама была приговорена к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима за мошенничество. Уже 25 августа 2015-го мошенница вышла на свободу по УДО. Действия экс-чиновницы принесли около 3 миллиардов убытков стране.
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