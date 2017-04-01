Какой сегодня праздник: 1 апреля отмечается День смеха и церковный праздник в России Дарья Грязная

1 апреля отмечается сразу несколько праздников, среди которых День птиц, День смеха, Дарья Грязная и Пробуждение домового.

Какой сегодня праздник 1 апреля 2017: Международный день птиц

1 апреля 2017 года отмечается Международный день птиц. Это Экологически значимое событие приурочено к дате подписания Международной конвенции по охране птиц в 1906 году. Спустя некоторое время к конвенции присоединилась и Россия, однако массово этот праздник начали отмечать с 1994 года, а проходит он в рамках программы "Человек и биосфера" под эгидой ЮНЕСКО. Одна из традиций сегодняшнего дня – развешивание скворечников и установка ужшкммт кормушек для пернатых.

Какой сегодня праздник, 1 апреля - День смеха

День смеха или День дурака является неофициальным международным праздником, отмечаемым ежегодно 1 апреля. По некоторым письменным подтверждениям, появился он около двух тысяч лет назад. Даже в древности, люди любили подшутить друг над другом, поэтому со временем древние римляне установили День глупцов, традицией которого стало мило подшучивать над народом и устраивать общественные розыгрыши. Однако какого числа римляне отмечали сей праздник – неизвестно, сейчас подобное событие объединяет весь мир 1 апреля.

Какой народный праздник сегодня, 1 апреля 2017: Дарья Грязная

Православные христиане вспоминают 1 апреля святую Дарию Римскую, жившей в третьем веке. Согласно приданию, она вместе с супругом Хрисанфом приняли христианство и вели праведную жизнь, но вскоре были схвачены и казнены за веру.

Свое прозвище - Грязная - Дарии на Руси дали потому, что к этому дню на дорогах властвовала грязь. Воды от снега заливали не только дороги, но и дворы, поля – погода была, мягко говоря, весьма скверной. Однако считалось, что грязь липла лишь к тем, кто побуждает нечистыми помыслами, поэтому определить намерения людей можно было по испачканной одежде. Традиционно на Руси люди начинали на Дарью Грязную белить холсты.

Какой народный праздник сегодня, 1 апреля 2017: Пробуждение Домового

Считалось, что 1 апреля пробуждается домовой. Он злой и недовольный после долгого зимнего сна. Люди пытались его задобрить с помощью угощений – хлеба и молока. Находились также смельчаки, которые пытались разыграть домового.

Существовала в этот день и примета на погоду – 1 апреля считался отражением 1 октября.