"Холостяк", 5 сезон: участницы шоу разделись ради Ильи Глинникова (ФОТО, ВИДЕО)

"Холостяк" 2017 Илья Глинников: Леся Рябцева расплакалась, рассказывая об отношениях с Венедиктовым на шоу "Холостяк".

"Холостяк" 2017: Илья Глинников пригласил участниц на необычное свидание

Герой шоу "Холостяк", 5 сезон, Илья Глинников предложил участницам телепроекта принять участие в откровенной фотосессии в защиту животных: на голые тела девушек нанесли рисунок, и к фотосъемке присоединился сам Илья.

"Он раздет, мы раздеты. Я видела, как он пытался отвести взгляд в сторону, но то и дело посматривал на мою грудь, ведь из всех девушек на ужшкммт свидании она есть только у меня! В какой-то момент я даже сказала ему: „Смотри в глаза!“ Мы очень повеселились и сильно сблизились. Наверное, тогда в первый раз между нами пробежала искра, какой-то животный инстинкт", — поделилась со StarHit Леся Рябцева.

Отметим, что от фотосессии отказались Чан Тхи Ха-Ми и Радмила Садыкова, посчитавшие неприличным обнажаться прилюдно.

"Холостяк", 5 сезон: Леся Рябцева расплакалась, рассказывая о Венедиктове

Также на шоу "Холостяк", 5 сезон, его участница Леся Рябцева поделилась откровениями о своём бывшем работодателе — Алексее Венедиктове. 25-летняя журналистка рассказала об тонкостях работы с главным редактором "Эха Москвы" во время разговора с Ильёй Глинниковым.

"Когда я год назад уволилась, я была в разрушенном состоянии. Я не то что интервью не давала, я с людьми не разговаривала. Уехала в Питер и на четыре месяца закрылась в квартире. Мне было больно и плохо, меня обманули, мной попользовались. Для моего начальника я была "новым проектом", он ломал мне психику, ему так было интересно. Я постоянно в диком рёве звонила маме. Он не давал куда-то ездить, путешествовать", - призналась девушка.

Отвечая на вопрос Глинникова "Может он тебя просто ревновал?", Рябцева не смогла сдержать слёз.

"У нас не было отношений, это был мой начальник. Но я к нему относилась по-другому. Это было унизительно. Был момент, когда от меня отвернулись даже мои родители", - цитирует Лесю Рябцеву Life.

"Холостяк", 5 сезон, выпуск от 1 апреля 2017 ВИДЕО анонс