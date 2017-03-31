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ФБР опубликовало ранее неизвестные фото с места теракта 11 сентября

Опубликовано 31.03.17 21:25 ФБР опубликовало ранее неизвестные фото с места теракта 11 сентября

На некоторых снимках запечатлены спасатели, пожарные и сотрудники ФБР.

Федеральное бюро расследований (ФБР) США впервые опубликовало неизвестные ранее снимки Пентагона после теракта 11 сентября 2001 года. Снимки были выложены на официальном сайте ФБР. 

На кадрах видно, как спасатели пытаются устранить "апокалиптические" последствия теракта, а также опубликованы фото фрагментов самолета, врезавшегося в здание штаб-квартиры Министерства обороны США. На других фото запечатлена работа спасателей, пожарных и сотрудников ФБР, сообщают РИА Новости.

Фото: Пожар в здании Пентагона после теракта 11 сентября - FBI

Фото: Обломки самолета, направленного террористами на Пентагон - FBI

Фото: Здание минобороны США после теракта 11 сентября 2001 года - FBI

Фото: Пожарные ужшкммт на месте теракта в Пентагоне - FBI

Фото: Работа спецслужб на месте теракта - FBI

Фото: Последствия теракта 11 сентября 2001 года в Пентагоне - FBI

Фото: Одно из помещений Пентагона после теракта 11 сентября 2001 года - FBI

Напомним, 11 сентября 2001 года смертники запрещенной в России террористической организации "Аль-Каида" захватили четыре пассажирских самолета, два из которых направили на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, а два других — на Пентагон и, предположительно, на Капитолий или Белый дом. В результате погибли около трех тысяч человек, еще более четырех тысяч получили ранения. В самом Пентагоне погибли 125 человек.
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