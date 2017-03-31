Робот Федор первым полетит на российской "Федерации" (ФОТО)

Первый полет нового российского космического корабля «Федерация» состоится в 2021 году.

Первый полет нового российского космического корабля «Федерация» состоится в 2021 году, а первым пилотом будет робот Fedor. Об этом сообщил в пятницу, 31 марта, генконструктор «Роскосмоса» по пилотируемым космическим системам и комплексам Евгений Микрин на заседании экспертного совета коллегии военно-промышленной комиссии, передает РБК. Миркин отметил, что все решения на этот счет уже приняты.

«Федерация» — 6-местный пилотируемый космический корабль России, который должен прийти на смену кораблям ужшкммт серии «Союз» и автоматическим грузовым кораблям серии «Прогресс». Разработка «Федерации» началась в 2009 году. Первый пилотируемый полет планируется произвести в 2023 году.

О планируемой отправке робота Fedor на орбиту ранее говорил вице-премьер Дмитрий Рогозин, курирующий в правительстве космическую тематику. По его словам, "эта штука может работать без скафандра, жить не только в пилотируемом корабле, но даже снаружи", отмечает РИА Новости.

Робот Fedor (Final Experimental Demonstration Object Research — Финальный экспериментальный демонстрационный объект исследований) создан НПО "Андроидная техника" и российским Фондом перспективных исследований. Как отмечали разработчики, андроид способен самостоятельно выбирать оптимальное решение поставленной задачи, а при необходимости управление им может перехватить оператор.

Кроме того, на заседании было заявлено, что в 2027 году могут начаться летные испытания сверхтяжелой ракеты Ангара А-5B. Планируется, что эти испытания начнутся на космодроме «Восточный».

Говоря о планах на текущий год, гендиректор «Роскосмоса» Игорь Комаров сообщил о том, что Россия намерена осуществить не менее трех десятков пусков.

«При этом сам рынок практически не растет, на нем постоянно появляются новые игроки, которые выводят новые проекты. Мы видим свою задачу в сохранении своей доли на рынке за счет оптимизации стоимости существующих носителей и вывода на рынок новых конкурентоспособных проектов», — сообщил Комаров.