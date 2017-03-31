В России могут запретить круглосуточные супермаркеты

Сенатор сообщил о подготовке законопроекта об ограничении времени работы гипермаркетов. Документ предполагает, по сути, ликвидацию 24-часовых магазинов.

Первый зампред комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Лисовский сообщил о разработке парламентариями проекта закона, ограничивающего время работы гипермаркетов в России, передает ТАСС.

"У нас уже готовы поправки (в закон "О торговле" - прим.): это ограничение работы в выходные дни. В субботу - до 4 часов вечера, в воскресенье - не работать вообще, а в будни - до 9 часов вечера, никаких 24-часовых гипермаркетов", - подчеркнул он. Лисовский отметил, что законопроект планируется внести в осеннюю сессию парламента.

"Работа ведется, мы пытаемся ужшкммт договориться с Минпромторгом, Минсельхозом и ФАС, чтобы это была согласованная позиция", - сказал он, добавив, что торговые сети будут привлекаться к обсуждению. "Часть ведомств нас поддерживает", - заверил он. По словам Лисовского, это "будут совместные поправки рабочей группы Яровой" и комитета по аграрно-продовольственной политике.

По словам сенатора, это важно для поддержки малых и средних предприятий. Покупатели, по мнению Лисовского, смогут приобретать всё необходимое в небольших магазинах. Они, по его мнению, будут готовы подстроить свой график под нужды клиентов, пишет Лайф.

"Это делается для того, чтоб развивать малые формы торговли, которые могут работать со средними и малыми производителями сельхозпродукции. Это мировая практика", — уточнил член Совфеда.

Он пояснил, что не все в правительстве поддерживают инициативу. "Если не найдём консенсуса правительства , будем вносить единым решением депутатов ГД и Совфеда", — сказал Лисовский.

"[Запрет работы в] воскресенье — это социальная политика, чтобы люди не носились по шоппингу, а посвящали время семье", — заключил Сергей Лисовский.