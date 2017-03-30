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Башаров ответил Пореченкову про вранье на «Битве экстрасенсов»

Опубликовано 30.03.17 20:09 Башаров ответил Пореченкову про вранье на «Битве экстрасенсов»

Также слова Пореченкова прокомментировал звезда Битвы Влад Кадони.

Ведущий передачи «Битва экстрасенсов» на телеканале ТНТ Марат Башаров ответил актеру Михаилу Пореченкову про вранье на шоу "Битва экстрасенсов".

«Не знаю, зачем он это говорит. Если вы считаете, что те слезы людей, которые в кадре, слезы радости или горя, – все это постановочное, все сыграно, – значит, в программе участвуют очень хорошие актеры. На самом деле, я в свои 42 года научился отличать искреннюю радость, сожаление или горе ужшкммт людей от поддельной. Если кто-то считает, что это неправда – пускай считает», – сказал НСН Башаров.

Звезда "Битвы экстрасенсов" Влад Кадони также возмутился заявлением Пореченкова. об этом сообщает Лайф.

"Раньше я считал, что Михаил ушёл со съёмочной площадки, потому что он просто устал от самого процесса и сумасшедшего графика. А теперь я понимаю, что всё это время он считал всех экстрасенсов актёрами, и, видимо, его гложет то, что они играют гораздо лучше и профессиональнее, чем он. Тогда у меня возникает вопрос: почему на протяжении трёх лет все его интервью были посвящены тому, что он удивлён происходящим на проекте, уверяя всех, что это чистая правда. Михаил меня запутал в этой ситуации гораздо больше, чем своей скандальной историей про съёмки с автоматом. Популистские заявления относительно того, что на "Битве экстрасенсов" всё неправда, а на, скажем, "Доме-2" рожают по сценарию, обычно свойственны людям, далёким от телевидения. По всей видимости, Михаил стал слишком далёк от эфиров, из которых он пропал, поэтому и допускает подобного рода высказывания, — сказал Влад Кадони.

Ранее TopNews писал, что актёр театра и кино Михаил Пореченков рассказал, о том, что в «Битве экстрасенсов» все полностью совершенная неправда. 

Напомним, что Михаил Пореченков был ведущим проекта "Битва экстрасенсов" с первого по седьмой сезон.
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