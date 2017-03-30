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Toyota отзывает 3 млн машин из-за смертельно опасных подушек безопасности

Опубликовано 30.03.17 17:48 Toyota отзывает 3 млн машин из-за смертельно опасных подушек безопасности

Японский автомобильный гигант Toyota сообщил об отзыве свыше 2,9 млн автомобилей, которые оборудованы некачественными подушками безопасности Takata.

Японская автомобильная корпорация Toyota Motor отзывает около 2,9 млн автомобилей по всему миру из-за проблем с подушками безопасности производства компании Takata, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

По его данным, отзывная кампания коснется седана Toyota Corolla девятого (E120, E130) и десятого (E140, E150) поколений, а также кроссовера Toyota RAV4. В этих автомобилях, как полагает компания, могут быть установлены подушки безопасности с неисправными насосами. Всего около 750 тысяч машин будут отозваны в Японии, 650 тысяч в Китае, 1,16 млн в Океании ужшкммт и на Ближнем Востоке, отмечает агентство.

Японская Takata оказалась в центре скандала в 2014 году. Как установили власти США, изготовленные этой фирмой подушки безопасности из-за неисправности насоса могут при аварии раскрыться с очень большой силой, что приведет к тому, что в находящихся в автомобиле полетит шрапнель из кусочков пластика и металла. Из-за таких инцидентов в мире погибли по меньшей мере 16 человек, более 180 пострадали.
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