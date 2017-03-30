Toyota отзывает 3 млн машин из-за смертельно опасных подушек безопасности

Японская автомобильная корпорация Toyota Motor отзывает около 2,9 млн автомобилей по всему миру из-за проблем с подушками безопасности производства компании Takata, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.
По его данным, отзывная кампания коснется седана Toyota Corolla девятого (E120, E130) и десятого (E140, E150) поколений, а также кроссовера Toyota RAV4. В этих автомобилях, как полагает компания, могут быть установлены подушки безопасности с неисправными насосами. Всего около 750 тысяч машин будут отозваны в Японии, 650 тысяч в Китае, 1,16 млн в Океании ужшкммт и на Ближнем Востоке, отмечает агентство.
Японская Takata оказалась в центре скандала в 2014 году. Как установили власти США, изготовленные этой фирмой подушки безопасности из-за неисправности насоса могут при аварии раскрыться с очень большой силой, что приведет к тому, что в находящихся в автомобиле полетит шрапнель из кусочков пластика и металла. Из-за таких инцидентов в мире погибли по меньшей мере 16 человек, более 180 пострадали.