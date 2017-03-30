Порнозвезды обнародовали ТОП-5 лучших авто для секса

Порнорежиссеры и актрисы составили рейтинг самых удобных для секса автомобилей. В топ вошел даже отечественный КамАЗ.

Сайт Nation News опубликовал рейтинг самых удобных для занятия сексом автомобилей. В топ-5 попали люксовые модели Lamborghini и Ferrari, Lincoln Town Car и даже КамАЗ. Список составили, учитывая взаимный комфорт любовников и впечатления российских порнозвезд.

Более всего для интимных встреч подходят машины с открытым верхом, считает российская певица и модель Катя Самбука, посетовав, что девушки часто бьются головой о потолок авто. Среди закрытых машин она отметила последние модели Mercedes, полностью ужшкммт исключив из списка подходящих для секса отечественные автомобили.

"Думаю, последние модели "мерседеса" подходят для интима. Там отодвигаются сиденья. Они очень удобные, там приятно "этим" заниматься. А, например, "ниссан" — очень неудобные. Отечественные автомобили я не рассматриваю", — рассказала девушка.

Режиссер Сергей Михайлов, известный как Боб Джек, предпочитает заниматься любовью в салоне больших авто. В качестве примера он привел внедорожники Land Rover и Infiniti и сказал, что не следует списывать со счетов минивэны.

А вот обладательница премии "Оскар" за съёмки во "взрослом кино" Алина Ерменко (Hennessy) насчёт отечественных машин не возражает, хотя предпочитает, конечно, автомобили "побогаче и пороскошнее".

"Какие-то марки подешевле вспомнить не могу, но было бы здорово сняться в КамАЗе", - сказала актриса.

"На мой взгляд, удобнее всего заниматься "этим" в больших джипах, — уверен отечественный порнорежиссёр Боб Джек (Сергей Михайлов). — Таких, как Land Rover, Infiniti. Но лучше всего, конечно, в минивэнах. По работе могу вспомнить, что мы как-то снимали в обычном ПАЗе".

Режиссер эротических фильмов Сергей Прянишников согласен, что размер машины имеет значение. Однако учитывать здесь следует, считает он, не габариты, а длину моделей.

"Это лимузин. Мы периодически снимали в лимузинах. Я по своему опыту могу сказать, что самая лучшая машина — это Lincoln Town Car. У него не отдельные сидения были, а большие диваны. Они были спереди и сзади, и он был очень удобен", заметил Прянишников.

Среди оптимальных авто для секса режиссер отметил Lincoln Navigator и Maybach, также отказавшись делать «это» в машинах российского производства.