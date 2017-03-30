Взрыв в Москве на заводе "Молния" 30.03.2017: трое погибших - СМИ

Однако «Росатом» опроверг сообщения о взрыве на предприятии «Молния» в Москве 30 марта.

Взрыв на заводе "Молния" в Москве прогремел 30 марта 2017

Три человека погибли и один пострадал при взрыве газового баллона на юго-востоке Москвы, сообщили ТАСС в правоохранительных органах столицы.

Взрыв произошел на территории завода "Молния" на Рязанском проспекте. В результате взрыва газового баллона три человека погибли и один пострадал.

Как сообщили в столичном департаменте по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, вертолет Московского авиационного центра ужшкммт эвакуировал пострадавшего в городскую больницу № 36.

«Росатом» опроверг сообщения о взрыве на предприятии «Молния» в Москве

Корпорация «Росатом» опровергла сообщение о якобы взрыве на своем предприятии «Молния» в Москве, передает РИА Новости.

«Инцидент произошел на бывшей территории завода «Молния». Территория находится вне контура предприятия», — сказал представитель компании.

По его словам, два года по договору купли-продажи эта территория физически принадлежит ЗАО «Векторстройфинанс».

Оборонный завод «Молния» находится на юго-востоке Москвы. В настоящее время предприятие не работает и проходит процедуру ликвидации.

АО "Производственное объединение "Машиностроительный завод "Молния" основано 5 октября 1929 года. С 1945 года - первый серийный завод нынешней госкорпорации "Росатом" в области изготовления нестандартного оборудования для АЭС, также производит специализированные технические средства для силовых ведомств (Минобороны России, ФСБ России, ФСО России) и продукцию гражданского назначения.