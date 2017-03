Экс-прокурора в Ростове отправили в психбольницу за выступление на митинге "Он вам не Димон" Участника антикоррупционного митинга в Ростове-на-Дону отправили на комиссионное обследование в психиатрическую больницу. Бывший прокурор Октябрьского района Ростова Евгений Беркович после встречи с полицией оказался на проверке в психиатрической больнице. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. По его словам, накануне в отдел полиции №7 Ростова вызвали его и некоторых участников антикоррупционого митинга «Димонстрации», проходившего в минувшее воскресенье. Однако для Евгения Берковича беседа с правоохранителями завершилась необычным образом. "Участковый составил в отношении меня рапорт, что я, мол, вел себя ужшкммт неадекватно во время дачи показаний по митингу. Для комиссионного обследования решили меня в Ковалевку «пригласить», против моей воли разумеется, взяли и привезли. Вот сижу. Знакомые адвокаты посоветовали не пить никаких препаратов", – сообщил в своей «онлайн-трансляции из Ковалевки» бывший прокурор. Спустя два часа Евгений Беркович опубликовал второе видео, в котором рассказал, что персонал больницы решает, как с ним поступить: "Два психиатра ждут третьего. Сказали, что вдвоем они не могут дать заключение, адекватен я или нет. И нужно ли меня помещать в психиатрическую больницу". Позже появилось и третье видео, в котором он отмечает, что «все обошлось»: "Едем на машине домой. Все хорошо, освободили. Всем всего доброго". «Я совершенно адекватный человек, трижды за последний год проходил обследование у психиатра. Не нужно мне звонить, вы должны немедленно приехать в Ковалёвку и выставить пять одиночных пикетов в мою защиту. Также немедленно пишите телеграмму генпрокурору РФ! Жду вас, до свидания», — заявил Беркович в телефонном разговоре корреспонденту "Делового сообщества". Ранее Беркович участвовал в конкурсе на должность сити-менеджера Ростова-на-Дону. Несколько дней назад экс-прокурор заявил, что планирует стать губернатором Ростовской области. По его словам, это назначение согласовано и своё место он готов уступить лишь спикеру ЗС РО Александру Ищенко. Беркович также публично заявлял, что следующим президентом России должен стать юрист, депутат Госдумы от Компартии Николай Коломейцев. Твитнуть Другие материалы по этой теме "Не прятать голову под крыло": Матвиенко сделала заявление после акций в поддержку Навального Nike потребовала от Навального удалить пост со слоганом "Just do it" Новости наших партнеров