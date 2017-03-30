Экс-прокурора в Ростове отправили в психбольницу за выступление на митинге "Он вам не Димон"

Участника антикоррупционного митинга в Ростове-на-Дону отправили на комиссионное обследование в психиатрическую больницу.

Бывший прокурор Октябрьского района Ростова Евгений Беркович после встречи с полицией оказался на проверке в психиатрической больнице. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, накануне в отдел полиции №7 Ростова вызвали его и некоторых участников антикоррупционого митинга «Димонстрации», проходившего в минувшее воскресенье. Однако для Евгения Берковича беседа с правоохранителями завершилась необычным образом.

"Участковый составил в отношении меня рапорт, что я, мол, вел себя ужшкммт неадекватно во время дачи показаний по митингу. Для комиссионного обследования решили меня в Ковалевку «пригласить», против моей воли разумеется, взяли и привезли. Вот сижу. Знакомые адвокаты посоветовали не пить никаких препаратов", – сообщил в своей «онлайн-трансляции из Ковалевки» бывший прокурор.

Спустя два часа Евгений Беркович опубликовал второе видео, в котором рассказал, что персонал больницы решает, как с ним поступить: "Два психиатра ждут третьего. Сказали, что вдвоем они не могут дать заключение, адекватен я или нет. И нужно ли меня помещать в психиатрическую больницу".

Позже появилось и третье видео, в котором он отмечает, что «все обошлось»: "Едем на машине домой. Все хорошо, освободили. Всем всего доброго".

«Я совершенно адекватный человек, трижды за последний год проходил обследование у психиатра. Не нужно мне звонить, вы должны немедленно приехать в Ковалёвку и выставить пять одиночных пикетов в мою защиту. Также немедленно пишите телеграмму генпрокурору РФ! Жду вас, до свидания», — заявил Беркович в телефонном разговоре корреспонденту "Делового сообщества".

Ранее Беркович участвовал в конкурсе на должность сити-менеджера Ростова-на-Дону. Несколько дней назад экс-прокурор заявил, что планирует стать губернатором Ростовской области. По его словам, это назначение согласовано и своё место он готов уступить лишь спикеру ЗС РО Александру Ищенко. Беркович также публично заявлял, что следующим президентом России должен стать юрист, депутат Госдумы от Компартии Николай Коломейцев.