Galaxy S8 и Galaxy S8 plus: презентация нового флагмана Samsung прошла в Нью-Йорке (ФОТО, ВИДЕО) Официальная презентация Galaxy S8 состоялась 29 марта 2017 в Нью-Йорке. Объявлена линейка российских цен на Samsung Galaxy S8 и Galaxy S8 Plus. Официальная презентация Galaxy S8 прошла 29 марта в Нью-Йорке Компания Samsung в Нью-Йорке представила новые смартфоны Galaxy S8 и S8 Plus. Об этом сообщается на сайте южнокорейской корпорации, передает RT. The all-new #GalaxyS8 takes you beyond the limits of any phone you've known before. #UnboxYourPhone https://t.co/pHVmdc8ZNj pic.twitter.com/hyzX4xBAf3 — Samsung Mobile (@SamsungMobile) 29 марта 2017 г. Гаджеты имеют изогнутый по краям дисплей, а также сканер радужной оболочки глаза. Кроме того, в новой модели S8 установлен виртуальный голосовой помощник Bixby. Он понимает, что происходит на экране смартфона и может заменить команды, выполняемые через сенсорный дисплей. Bixby адаптируется под рутинные ужшкммт действия владельца смартфона, чтобы предугадывать его команды. Кроме того, устройства оснащены новой технологией быстрой проводной и беспроводной зарядки, а также могут работать под водой. GalaxyS8 и S8 Plus: характеристики Различаются устройства только диагональю дисплея и размером корпуса — 5,8 и 6,2 дюйма. Новые смартфоны оборудованы основной и фронтальной камерами с разрешением 12 и 8 Мп. Светосила обоих объективов — f1.7. На лицевой панели устройства появился сканер радужной оболочки глаза, таким образом смартфон сможет идентифицировать владельца по взгляду даже в темноте. Емкость батареи Galaxy S8 составит 3000 мАч, S8 Plus — 3500 мАч, пишет "Коммерсантъ". За работу всего устройства отвечают два процессора. Нет-нет, никто не ошибся: просто для разных рынков будут использоваться разные чипсеты - новый 64-разрядный восьмиядерный процессор Exynos 8895 с тактовой частотой 2,5 ГГц либо также восьмиядерный 64-разрядный Snapdragon 835, отмечает SmartABR. Оперативной памяти – 4 Гб, и 64 Гб встроенной памяти. Оперативки, по замыслу производителей, хватит и на программы, и на приложения, и на игрушки. А встроенную память можно и расширить. А вот у некоторых «середнячков» уже 6 гигов оперативки, и это далеко не предел, так что южнокорейский флагман скоро окажется «в хвосте». Другие технические характеристики Galaxy S8 и Galaxy S8 Plus: графический ускоритель Adreno 540 или Mali-G71 MP20 в зависимости от процессора; аккумулятор на 3000 мАч у Galaxy S8 и 3500 мАч уGalaxy S8 Plus. Навигация - GPS, ГЛОНАСС, Beidou; беспроводные интерфейсы: Bluetooth 5.0 (впервые в смартфонах), NFC, Wi-Fi 802.11ac (2,4/5 ГГц), 2 nano-SIM, Dual SIM Dual Standby (DSDS); связь: GSM: 850/900/1800/1900 МГц || UMTS: 850/900/1900/2000/2100 МГц || LTE Cat.16. Управляется ОС Android 7.0 Nougat с фирменным пользовательским интерфейсом Samsung Experience 8.1. Размеры: 148,9 х 68,1 х 8 мм - Galaxy S8, 169,6 х 73,4 х 8,1 мм - Galaxy S8 Plus. Вес: 152 г - Galaxy S8, 173 г - Galaxy S8 Plus. Также новинки будут – разумеется – поддерживать технологии быстрой зарядки и платежные системы Samsung Pay. GalaxyS8 и S8 Plus: дата выхода, когда можно купить, сколько стоят в России? Старт продаж новых смартфонов намечен на 21 апреля, на сайте компании можно оформить предзаказ. Galaxy S8 стоит 54 990 руб., Galaxy S8+ — 59 990 руб. Новый Самсунг смотрится интересней Айфона. pic.twitter.com/3BW6qec1yK — Виктор Голубев (@GolubevVictor) 29 марта 2017 г. При этом, сам южнокорейский производитель отмечает, что энтузиазм техноэкспертов и будущих пользователей с выходом новых флагманов существенно упал. В феврале в ходе пресс-конференции, организованной в честь открытия Всемирного мобильного конгресса в Барселоне, компания Samsung представила публике свои новые планшеты Galaxy Tab S3 и Galaxy Book.