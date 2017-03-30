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Певец Джордж Майкл похоронен в Лондоне спустя три месяца после смерти

Опубликовано 30.03.17 09:16 Певец Джордж Майкл похоронен в Лондоне спустя три месяца после смерти

Тело культового музыканта было предано земле на севере Лондона.

Известный британский певец Джордж Майкл, скончавшийся 25 декабря 2016 года, был похоронен в минувшую среду на кладбище Хайгейт, неподалеку от его дома на севере Лондона.

По информации BBC, на закрытых похоронах присутствовали только родственники и близкие друзья исполнителя. В частности, на церемонии присутствовали также партнер Майкла по дуэту Wham! Эндрю Риджли, певица Хелен ДеМак, актер и музыкант Мартин Кемп.

"Мы можем подтвердить, что похороны певца Джорджа Майкла прошли сегодня. Семья и друзья собрались, чтобы попрощаться с любимым сыном, братом и другом ужшкммт на скромной, закрытой церемонии", — говорится в заявлении семьи Джорджа Майкла.

Родственники артиста поблагодарили поклонников за их любовь и поддержку, выраженную в многочисленных сообщениях.

Известно, что Джордж Майкл обрел последний приют в западном, закрытом для посещения, секторе Хайгетского кладбища рядом с могилой его матери Лесли.

Как писал TopNews, культовый исполнитель ушел из жизни в возрасте 53 лет в своем загородном доме в графстве Оксфордшир. Согласно официальным данным, смерть наступила по естественным причинам.  
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