 
TOP 10

1 Украину могут лишить "Евровидения" из-за Юлии Самойловой - СМИ

2 "Когда здесь начнется резня, их просто не будет": в Госдуме припугнули лауреатов "Ники" "кровавой кашей"

3 СМИ: Вороненков жаловался в Мосгорсуд на угрозы перед убийством

4 «Газпром» скрыл отчет о долгах Чечни после критики Кадырова (ВИДЕО)

5 Чиновница из "ЕР" случайно предложила "жестоко наказать" Медведева (ВИДЕО)

6 Кассир супермаркета избила вооруженного пистолетом грабителя (ВИДЕО)

7 В Колумбии уволили врачей за танцы над голым пациентом (ВИДЕО)

8 Путин уволил главу ГИБДД Виктора Нилова

9 Нападение львов на дрессировщика в цирке шокировало Сеть (ВИДЕО)

10 В Перу пассажирский Boeing сгорел при посадке: 26 пострадавших (ВИДЕО)

Новости наших партнеров

Россия победила в споре с Украиной на $3 млрд в Лондонском суде

Опубликовано 29.03.17 18:21 Россия победила в споре с Украиной на $3 млрд в Лондонском суде

Киеву придется выплатить Москве долг, считает экс-министр юстиции Украины.

Высокий Суд Лондона по результатам рассмотрения ходатайства Российской Федерации о рассмотрении иска к Украине в ускоренном порядке принял решение о том, что Украина обязана выплатить России номинальную стоимость еврооблигаций в сумме $3 млрд, а также соответствующую сумму начисленных процентов, сообщает Минфин РФ на своем сайте.

«В вынесенном решении Суд указал, что, учитывая, что речь идет о требовании исполнить обязательства по долговому инструменту, у ответчика отсутствуют какие-либо подлежащие рассмотрению в Суде ужшкммт аргументы в пользу непризнания обоснованности этого требования», — говорится в сообщении Минфина.

Таким образом, суд вынес окончательное решение, обязывающее Украину выплатить России долг по еврооблигациям в полном объеме. Каких-либо дополнительных слушаний по данному вопросу не предполагается.

Однако Украина уже заявила о намерении оспорить вынесенное решение в апелляционном суде Лондона.

Решение Высокого суда Лондона об ускоренном рассмотрении дела по долгу Украины перед Россией стало плохим сигналом для Киева, считает бывший министр юстиции Александр Лавринович.

"Это сигнал, что позиция Украины слабая… Очевидно, да (придется заплатить – ред.)", — заявил Лавринович в эфире телеканала "112 Украина". Его цитирует РИА Новости.

Он подчеркнул, что "независимо от фамилий в государственной власти" она должна отвечать по своим международным обязательствам.

Россия приобрела еврооблигации Украины за счет средств ФНБ в декабре 2013 г. После уплаты первых трех купонов по еврооблигациям Украина в декабре 2015 г. не осуществила платеж в общей сумме 3,075 млрд. долл. США в счет погашения и обслуживания указанных еврооблигаций.

После многочисленных попыток урегулировать вопрос во внесудебном порядке Россия в феврале 2016 г. поручила компании The Law Debenture Trust Corporation, выступающей в качестве доверителя (трасти) по еврооблигациям, инициировать судебное разбирательство против Украины в Высоком Суде г. Лондона.
Другие материалы по этой теме

Украину могут лишить "Евровидения" из-за Юлии Самойловой - СМИ

На Украине из гранатомета обстреляли посольство Польши

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга