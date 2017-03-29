Россия победила в споре с Украиной на $3 млрд в Лондонском суде

Киеву придется выплатить Москве долг, считает экс-министр юстиции Украины.

Высокий Суд Лондона по результатам рассмотрения ходатайства Российской Федерации о рассмотрении иска к Украине в ускоренном порядке принял решение о том, что Украина обязана выплатить России номинальную стоимость еврооблигаций в сумме $3 млрд, а также соответствующую сумму начисленных процентов, сообщает Минфин РФ на своем сайте.

«В вынесенном решении Суд указал, что, учитывая, что речь идет о требовании исполнить обязательства по долговому инструменту, у ответчика отсутствуют какие-либо подлежащие рассмотрению в Суде ужшкммт аргументы в пользу непризнания обоснованности этого требования», — говорится в сообщении Минфина.



Таким образом, суд вынес окончательное решение, обязывающее Украину выплатить России долг по еврооблигациям в полном объеме. Каких-либо дополнительных слушаний по данному вопросу не предполагается.

Однако Украина уже заявила о намерении оспорить вынесенное решение в апелляционном суде Лондона.

Решение Высокого суда Лондона об ускоренном рассмотрении дела по долгу Украины перед Россией стало плохим сигналом для Киева, считает бывший министр юстиции Александр Лавринович.

"Это сигнал, что позиция Украины слабая… Очевидно, да (придется заплатить – ред.)", — заявил Лавринович в эфире телеканала "112 Украина". Его цитирует РИА Новости.

Он подчеркнул, что "независимо от фамилий в государственной власти" она должна отвечать по своим международным обязательствам.

Россия приобрела еврооблигации Украины за счет средств ФНБ в декабре 2013 г. После уплаты первых трех купонов по еврооблигациям Украина в декабре 2015 г. не осуществила платеж в общей сумме 3,075 млрд. долл. США в счет погашения и обслуживания указанных еврооблигаций.

После многочисленных попыток урегулировать вопрос во внесудебном порядке Россия в феврале 2016 г. поручила компании The Law Debenture Trust Corporation, выступающей в качестве доверителя (трасти) по еврооблигациям, инициировать судебное разбирательство против Украины в Высоком Суде г. Лондона.