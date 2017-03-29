Со Стивена Кинга требуют $500 млн за плагиат

Писателя Стивена Кинга обвинили в плагиате и требуют с него $500 млн компенсации.

В суд на известного писателя Стивена Кинга подал Стивен Грант, автор популярных в Америке комиксов The Rook ("Ладья"). Он уверен, что главного персонажа "Тёмной башни" Роланда Дискейна Кинг списал с героя его произведения — Рестина Дэйна, сообщает Лайф со ссылкой на TMZ.

У героев действительно много общего: оба они путешествуют во времени, сражаются с монстрами, не стареют и любят приключения. Более того, Дискейн, как и Дэйн, носит ковбойский костюм.

Теперь Грант надеется получить с Кинга 500 миллионов долларов и уже подал на писателя ужшкммт в суд. В иске указано, что "украденный" персонаж появлялся в выпусках комикса с 1977 по 1983 год (первая книга "Тёмной башни" увидела свет в 1982 году. — прим.), а сам Стивен Кинг признавался, что читал эти издания.

"Тёмная башня" — цикл из восьми романов, написанный на стыке фэнтези, ужасов, научной фантастики, вестерна и других жанров.

Как сообщает сетевое издание m24.ru, иск Дискейна связан с предстоящим выходом на экраны фильма «Темная башня», главные роли в котором исполнили Идрис Эльба и Мэтью МакКонахи. Премьера назначена на 27 июля.

Комиксы The Rook Роланда Дискейна публиковались с 1977 по 1983 год. Всего было продано более 5 млн копий. Первая книга Кинга из цикла «Темная башня» была опубликована в 1982 году. Сам писатель признается, что знаком с творчеством Дискейна.