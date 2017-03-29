Обнародован ТОП-7 регионов России, где на одну зарплату можно купить больше 1 кв. метра жилья

За год доступность квартир для россиян выросла на 13%, подсчитали эксперты.

На одну заработную плату в среднем по России граждане могут приобрести 0,81 кв. м жилья на вторичном рынке, подсчитали эксперты компании «Финэкспертиза». В своем исследовании доступности жилья в стране они определили, в каком из регионов среднемесячная зарплата жителей позволяет купить максимальное количество квадратных метров жилой недвижимости, пишут "Ведомости".

Были соотнесены стоимость метра вторичного жилья и средняя ужшкммт заработная плата за месяц в каждом регионе по итогам IV квартала 2016 г. Выяснилось, что жители всего семи регионов России могут на одну заработную плату купить больше одного «квадрата» жилья.

Больше всего доступность недвижимости выросла в Новгородской области (+31%), Московской области (+27%) и Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (+25%). Москва оказалась в числе регионов с наименее доступным жильем.

Всего в четырех регионах произошло падение доступности покупки недвижимости для жителей. Это Ставропольский край (минус 1%), Калининградская область (минус 2%), Республика Татарстан (минус 3%) и Брянская область (минус 17%).

Издание приводит ТОП-7 регионов с наиболее доступным жильем:

1. Больше всего квадратных метров жилья на одну зарплату могут купить жители Магаданской области – 1,8 кв. м. Стоимость «квадрата» жилья в регионе в конце прошлого года составляла 52 287 руб., а средний уровень зарплат – 77 323 руб.

2. Ямало-Ненецкий АО - на втором месте по уровню доступности жилья. Здесь средняя зарплата выше - 82 936 руб. Но и жилье дороже - 56 402 руб. за 1 кв. м. В итоге на одну зарплату в регионе можно купить 1,47 кв. м жилья.

3. Ханты-Мансийский автономный округ. На одну среднюю зарплату (66 966 руб.) здесь можно купить 1,39 кв. м жилья с учетом среднерыночной его цены 48 266 руб. за «квадрат».

4. На четвертой строчке - Тюменская область (на фото г. Тюмень). Здесь стоимость «квадрата» жилой недвижимости оценивается в 50 425 руб., а средний уровень зарплат - 62 693 руб. Таким образом, за месяц житель Тюменской обрасти может заработать на 1,24 кв. м жилья.

5. Жители Мурманской области на среднюю зарплату в 52 331 руб. могут купить в своем регионе 1,13 кв. м жилья по цене 46 145 руб. за 1 кв. м.

6. Жители Камчатского края на среднемесячный доход в 65 687 руб. имеют возможность приобрести 1,08 «квадрата» жилья» по цене 60 800 руб. за 1 кв. м.

7. Иркутская область оказалась в рейтинге последним регионом, жители которого могут на среднемесячный доход (37 732 руб.) купить больше одного «квадрата» жилой недвижимости. На среднюю зарплату им доступно 1,03 кв. м жилья при его стоимости 36 703 руб. за «квадрат».