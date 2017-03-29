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"Дом 2", новости и слухи: новая ведущая шоу Ольга Орлова будет жить в одной спальне с участницами (ВИДЕО)

Опубликовано 29.03.17 11:03 "Дом 2", новости и слухи: новая ведущая шоу Ольга Орлова будет жить в одной спальне с участницами (ВИДЕО)

"Дом 2", последние новости на 29 марта 2017: Ольга Орлова решила пожить одной жизнью с участниками телестройки.

"Дом 2", новости и слухи на сегодня, 29 марта 2017: Ольга Орлова решила пожить в одной спальне с участницами проекта

Как писал ранее TopNews, известная российская певица и бывшая солистка группы "Блестящие" Ольга Орлова стала новой ведущей скандального телепроекта "Дом 2". При этом звезда решила как следует вникнуть в проблемы участников и понять их жизнь, для чего было решено заселить Ольгу в женскую спальн на 72 часа.

Новой ведущей ужшкммт телестройки предстоит не только спать в одной комнате с участниками, но и готовить на всех еду и активно взаимодействовать с членами коллектива.

Отметим, что первые выпуски с участием Ольги Орловой появятся в эфире уже на следующей неделе. При этом в Сети появились первые видеокадры со съемочной площадки, на которых Ольга Орлова выглядит немного растерянной. Однако участники "Дома 2" хорошо приняли звезду и принялись активно делиться с ней последними новостями.

"Мы действительно предложили Ольге Орловой пожить три дня жизнью участников проекта, чтобы быстрее влиться в процесс. Это своего рода эксперимент, который мы проводим впервые в истории проекта. Я думаю, что это будет интересно не только Ольге, но и зрителям. Ольга на три дня полностью погружается в жизнь и правила телепроекта "Дом 2"", - рассказал журналистам продюсер шоу Алексей Михайловский. Его слова приводит Life.
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