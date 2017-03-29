Пешком по лестнице назло России: латвийский депутат отказался ездить на лифте из-за РФ

Депутат латвийского сейма Имантс Парадниекс решил отказаться от использования лифтов, чтобы "не поддерживать российскую экономику", пишет агентство Sputnik Латвия.
Мотивы, толкнувшие депутата на путь отказа от благ цивилизации, не связаны с модным увлечением здоровым образом жизни, они исключительно политические.
"Я принципиально не использую лифты. Нигде и никогда. Я не делаю этого, потому что использованием лифтов мы кормим российскую экономику, поскольку частично ужшкммт закупаем энергию у них", - заявил депутат.
К сожалению, Парадниекс не раскрыл подробности о своих следующих шагах в отказе от поддержания российской экономики. Депутат не уточнил, отказался ли он от других благ цивилизации назло Москве, например, от российского газа.
Парадниекс не в первый раз привлекает к себе внимание СМИ громкими заявлениями. Ранее депутат выразил возмущение тем, что в центре Риги находится кафе с вывеской "Ленинград" — политик назвал его "коммунистической отрыжкой на кириллице в свободной стране". Кроме того, Парадниекс входит в число организаторов шествия ветеранов СС в латвийской столице.