Депутат латвийского сейма Имантс Парадниекс отказался использовать лифты, чтобы "не кормить" российскую экономику.

Депутат латвийского сейма Имантс Парадниекс решил отказаться от использования лифтов, чтобы "не поддерживать российскую экономику", пишет агентство Sputnik Латвия.

Мотивы, толкнувшие депутата на путь отказа от благ цивилизации, не связаны с модным увлечением здоровым образом жизни, они исключительно политические.

"Я принципиально не использую лифты. Нигде и никогда. Я не делаю этого, потому что использованием лифтов мы кормим российскую экономику, поскольку частично ужшкммт закупаем энергию у них", - заявил депутат.

К сожалению, Парадниекс не раскрыл подробности о своих следующих шагах в отказе от поддержания российской экономики. Депутат не уточнил, отказался ли он от других благ цивилизации назло Москве, например, от российского газа.

Парадниекс не в первый раз привлекает к себе внимание СМИ громкими заявлениями. Ранее депутат выразил возмущение тем, что в центре Риги находится кафе с вывеской "Ленинград" — политик назвал его "коммунистической отрыжкой на кириллице в свободной стране". Кроме того, Парадниекс входит в число организаторов шествия ветеранов СС в латвийской столице.