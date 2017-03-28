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Курс доллара на сегодня, 28 марта 2017: рубль вернется к отметке 58 - прогноз экспертов

Опубликовано 28.03.17 15:21 Курс доллара на сегодня, 28 марта 2017: рубль вернется к отметке 58 - прогноз экспертов

Курс валют на сегодня, 28 марта 2017: ЦБ РФ поднял курс доллара и опустил курс евро на сегодня, 28 марта 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 28 марта 2017, ЦБ РФ

Официальный курс доллара на 28 марта 2017 составляет 57,02 руб., курс евро на сегодня равен 61,96 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 28 марта 2017

Курс доллара в Сбербанке сегодня составляет 55,74 руб. при покупке и 58,86 руб. при продаже банком, курс евро на 28 марта 2017 равен 60,37 руб. и 63,87 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара и евро на неделю 2017 в России: мнение эксперта

Российская национальная валюта предпринимала попытки укрепиться ужшкммт на фоне слабости доллара, вызванной срывом голосования по отмене Obamacare. Как отмечает аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова, ранее котировки пары рубль-доллар возвращались к отметке 56,68, но накануне вечером откатились в район 57,00.

"Отчасти это обусловлено падением цен на нефть. Отчасти тем, что на прошлой неделе Банк России понизил ставку и логичной реакцией валюты выглядит снижение. Кроме того, со стороны официальных лиц неоднократно звучали комментарии на тему переоцененности рубля", — сказала Рогова, отметив, что при последующем укреплении последуют новые вербальные интервенции, что приведет к фиксации прибыли.

"Вполне возможно, что в скором времени пара USD/RUB вернется к отметке 58,00", — добавила эксперт.
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