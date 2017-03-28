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В Сеть попало ВИДЕО, как чиновник Счетной палаты устроил стрельбу по дороге на свадьбу

Опубликовано 28.03.17 14:10 В Сеть попало ВИДЕО, как чиновник Счетной палаты устроил стрельбу по дороге на свадьбу

Чиновники Карачевска КЧР попались на свадебной стрельбе и гонках по встречке.

Сотрудник Счетной палаты Карачаево-Черкесии устроил стрельбу из машины по дороге на свадьбу в Карачаевске. Судя по опубликованным кадрам, чиновник произвел более десяти выстрелов.

В свою очередь, видео в "Инстаграм" выложил сотрудник земельного отдела местной администрации Умар Караев. Судя по видео, мужчина стреляет из окна автомобиля "Тойота-Камри" более десяти раз из "сайги".

По информации Лайфа, стреляющим оказался 30-летний специалист Счётной палаты Радмир Гербеков. Помимо стрельбы кортеж отметился ужшкммт ещё и тем, что занял обе полосы дороги по улице Ленина, перегородив тем самым проезд другим машинам.

Видео с празднования Караев также выложил в социальную сеть. На момент публикации фото и видео с праздника из "инстаграма" чиновников были удалены, но сохранились в Сети.
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