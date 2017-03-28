В Москве застрелили главу управления МВД

В Москве ищут убийц главы ремонтно-строительного управления МВД.

Установлена личность мужчины, тело которого с огнестрельными ранениями было обнаружено на Осенней улице на западе Москвы. Это Волков Николай, руководитель ремонтно-строительного управления в системе МВД, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Приоритетной версией следствия остается нападение с целью ограбления. В пресс-службе столичного главка полиции подтвердили информацию об обнаружении трупа мужчины на Осенней улице, однако не уточнили личность погибшего.

Со ужшкммт своей стороны представитель московского главка СКР Юлия Иванова сообщила, что возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве, разбойном нападении и незаконном обороте оружия.

По версии следствия, примерно в 22:30 27 марта 2017 года вблизи жилого дома по улице Осенняя в городе Москве, неустановленные лица совершили разбойное нападение на мужчину 1975 года рождения и похитили его сумку, после чего застрелили и скрылись.

При этом соседка погибшего показала, что сначала Волкова выбросили из машины, а затем застрелили. По утверждению другого свидетеля, руководитель РСУ в системе МВД шел домой, а конфликт между ним и двумя неизвестными произошел на парковке, пишут Дни.Ру.

Один из конфликтующих якобы достал оружие и выстрелил Волкову два раза в грудь. Мужчина упал, а злоумышленники сначала попытались спрятать тело под автомобилем, однако затем передумали и скрылись с места преступления.

Правоохранительные органы ведут розыск нападавших. Их личности и окончательный мотив убийства пока не установлены.