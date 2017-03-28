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Индексация пенсии в 2017 году в России по старости, последние новости: с 1 апреля после повышения средняя пенсия составит 13,7 тысяч рублей

Опубликовано 28.03.17 12:58 Индексация пенсии в 2017 году в России по старости, последние новости: с 1 апреля после повышения средняя пенсия составит 13,7 тысяч рублей

Повышение пенсии в 2017 году, самые свежие новости: с 1 апреля 2017 года российским пенсионерам проиндексируют пенсию.

Индексация пенсии в апреле 2017 году неработающим пенсионерам, последние новости: с 1 апреля 2017 года российским пенсионерам поднимут пенсию

С 1 апреля 2017 года среднегодовые страховые пенсии по старости в России вырастут почти до 13,7 тыс. рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правлении Пенсионного фонда России.

"Страховые пенсии неработающих пенсионеров в 2017 году увеличиваются на 5,8%. С 1 февраля - на 5,4% и с 1 апреля - на 0,38%. В итоге среднегодовой размер страховой пенсии по старости в 2017 году составит 13 655 рублей ужшкммт или 159,9% к прожиточному минимуму пенсионера", - заявил председатель правления ПФР Антон Дроздов, подчеркнув, что с учетом единовременной выплаты российским пенсионерам в январе 2017 года в размере 5 тысяч рублей, пенсии по старости составят 14 072 рубля в этом году.

В свою очередь, 1 апреля 2017 года также будет проведена индексация социальной пенсии как работающим, так и не работающими пенсионерам. В конечном итоге средний размер такой пенсии составит 8 742 рубля или 102,4% к прожиточного минимуму пенсионера. Учитывая единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей, размер социальной пенсии составит 9 159 руб.
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