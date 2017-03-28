Обострение хронического цистита: что делать?

Период межсезонья – пора обострения воспалительных заболеваний.

Способствует этому неустойчивая погода: холод, сырость, пронизывающий ветер ослабляют организм, чем тотчас же пытаются воспользоваться дремавшие до поры инфекции. Не становится исключением и воспаление мочевого пузыря – цистит. Неприятные симптомы – резь, боль, жжение, частые болезненные позывы к мочеиспусканию начинают беспокоить с наступлением межсезонья и доставляют немало неприятностей, мешают нормальной работе и жизни.

Как правило, виновница обострения заболевания – кишечная палочка, которая попадает в просвет мочевого ужшкммт пузыря, закрепляется на его стенке и провоцирует очередной эпизод заболевания. И большинство больных, столкнувшихся с неприятной симптоматикой цистита, совершают серьёзную ошибку: лечат болезнь до исчезновения болезненных проявлений, после чего лечение прекращается.

В результате болезнетворные бактерии лишь на некоторое время становятся менее активными, а потом болезнь возвращается снова. В результате такого неполноценного лечения возбудители заболевания постоянно становятся всё более устойчивыми к антибиотикам, поэтому нередко еще недавно эффективный антибактериальный препарат при очередном обострении цистита не приносит ожидаемого облегчения. В итоге болезнь часто рецидивирует, ее лечение затягивается, к проявлениям цистита могут присоединиться осложнения, связанные с переходом инфекции на почки.

Долганов И.М., врач уролог-андролог первой категории, сотрудник кафедры Урологии и Хирургической андрологии РМАПО:

«Терпеть деликатную проблему недопустимо — цистит нужно лечить, только так можно не только устранить неприятные симптомы, но и избежать осложнений болезни. Грамотное лечение обострения хронического цистита должно быть комплексным. Если необходим прием антибиотиков, это нужно делать, четко придерживаясь предписаний врача, которые касаются не только дозировки препарата, но и регулярности его приема, а также длительности курса лечения. Прекращать лечение, стоит пройти боли и жжению, нельзя, иначе уже вскоре симптомы цистита возобновятся.

Помимо антибактериальных препаратов в комплексную терапию обострения хронического цистита могут входить спазмолитики, нестероидные противовоспалительные средства, фитопрепараты. Активные компоненты «УРОПРОФИТ®» обладают противомикробным, противовоспалительным и спазмолитическим действием. Комплекс биологически-активных веществ, входящих в состав «УРОПРОФИТ®» способствует нормализации мочеиспускания, улучшает функциональное состояние почек и мочевых путей, а также уменьшает риск повторных обострений хронического цистита.

Важно пить достаточно жидкости и скорректировать питание: на период обострения цистита из диеты нужно исключить чрезмерно острые и пряные блюда, которые могут быть провокаторами дополнительного раздражения стенок мочевого пузыря.

Помимо грамотного, настойчивого лечения обострения хронического цистита, большую роль играет профилактика дальнейших обострений. Важно избегать переохлаждения, одеваться по погоде, своевременно лечить дремлющие в организме очаги инфекции. Большую роль играет тщательная гигиена интимных зон, так как чаще всего занос кишечной палочки в мочевой пузырь происходит с поверхности белья, во время полового акта или при гигиенических процедурах».

Хронический цистит — болезнь, отличающаяся упорным течением и склонная к частым рецидивам при малейшем ослаблении защитных функций организма. Грамотное лечение и профилактические меры позволяют в кратчайшие сроки победить неприятные симптомы заболевания и свести вероятность очередного рецидива к минимуму.