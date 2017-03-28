Володин дал странный ответ главе ПА ОБСЕ по митингам в России

Ранее Кристине Муттонен попросила Володина пояснить ситуацию с воскресными акциями протеста в ряде российских регионов.

Глава Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Кристине Муттонен обратилась к спикеру Госдумы РФ Вячеслава Володина с просьбой разъяснить ситуацию с воскресными акциями протеста в ряде городов России, в ходе которых, по некоторым данным, были задержаны сотни человек.

"Я хотела попросить вас рассказать о причинах этих митингов и о том, как развивается эта ситуация", - поинтересовалась Муттонен на встрече с Володиным в Санкт-Петербурге в рамках проходящих мероприятий Парламентской ужшкммт ассамблеи ОДКБ и Межпарламентской ассамблеи государств - участников СНГ. Ее слова приводит ТАСС.

Глава ПА ОБСЕ добавила, что представители организации узнали о демонстрациях из сообщений СМИ.

"Может быть, вы могли бы объяснить нам эту ситуацию, потому что мы не очень хорошо ее знаем и не очень хорошо понимаем", - цитирует Муттонен "Интерфакс".

В ответ Володин сказал, что законы РФ регулируют порядок проведения массовых мероприятий, в том числе митингов и шествий, и если закон не нарушается, то проблем с проведением этих мероприятий, по его словам, нет.

При этом Володин дал понять, что в отношении нарушителей применяется определенное воздействие, а российские правоохранители действуют намного корректнее своих западных коллег.

"Если говорить о российских правоприменителях, то они реализуют свое право намного более корректно, в более мягкой форме, чем представители ряда европейских стран, которые используют и водометы, и газ, и резиновые пули для разгона", - пояснил спикер.

Как писал TopNews, массовые акции протеста прошли во многих городах России 26 марта. По некоторым данным, в 82 митингах приняли участие около 60 тысяч человек. В Москве было задержано 1030 участников акции.