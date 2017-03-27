СМИ: новый мировой кризис разразится из-за пенсий в США

Между тем казахстанская ясновидящая обрекла мир на новый многолетний кризис "американских горок".

Новый мировой кризис начнется с американских пенсий. Пенсионные фонды США, обеспечивающие «безбедную старость американцев», больше не могут платить пенсионерам так много, как раньше, сообщают «Вести.Экономика».

Пенсионные фонды, которые обеспечивают безбедную и счастливую старость американцев, не могут платить то, что должны. Согласно последним исследованиям почти 1 млн работающих и вышедших на пенсию американцев столкнулись с тем, что их пенсионные планы оказались под ужшкммт угрозой краха. При этом нет никакой зависимости от географии или экономического статуса. Так, например, с проблемами столкнулись члены пенсионного плана правительства штата Южная Каролина, а это примерно 550 тыс. бывших государственных служащих. Эти люди, судя по всему, потеряли порядка $24,1 млрд.

Аналогичные проблемы у "синих воротничков", включая примерно 100 тыс. шахтеров, долг перед которыми у фондов составляет $6 млрд в плане United United Workers of America.

Пока речь не идет о том, что будущие пенсионеры вообще не получат денег. Они будут получать пенсию, но, скорее всего, меньше, чем рассчитывали. Но провал пенсионной системы также негативно повлияет на весь банковский сектор, так как доверие к финансовой системе рухнет. И это станет толчком для, возможно, крупнейшего мирового кризиса.

Но это будет только через несколько лет, если власти не придумают механизм спасения пенсий. Пока же пенсионеры сталкиваются с суровой реальностью.

Тем временем казахстанская ясновидящая Вера Лион обрекает мир на многолетний кризис «американских горок». Вера Лион, известная в России как казахстанская Ванга, предсказывает будущее благодаря своим видениям и снам. Недавно Вера Лион написала у себя на сайте, что ей приснилась сама Ванга, значит, это знаковое событие в будущем должно дать определенные «плоды», пишет NewsPotok.

В последнем своем новом видеообращении Вера Лиона рассказала, что мир ждет большой финансовый кризис. «Я видела американские горки, но то что-то вверх-вниз, причем очень круто и это не на один год», - говорит Вера Лион.

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Как это видение объяснить ясновидящая не знает, так как в экономике и финансах не разбирается. Но Лион уверена, что со временем все станет ясно.