Экс-сотрудник СБУ обвинил генпрокурора Украины в гибели Вороненкова

Бывший пресс-секретарь СБУ Станислав Речинския заявил, кто обрек на неминуемую смерть экс-депутата Дениса Вороненкова.

Бывший пресс-секретарь СБУ Станислав Речинский заявил, что генпрокурор Украины Юрий Луценко подставил Дениса Вороненкова под пулю, рассекретив его местопребывание. Такой вывод он сделал на основании интервью, которое дал «Новой газете» бывший депутат Госдумы Илья Пономарев.

Тот рассказал, что экс-депутат Госдумы Вороненков перенес их встречу из-за более важной. «Более высокий для него приоритет мог быть связан только с одним: у человека было мало времени, он приехал, например, из Москвы. И я так понимаю, что ужшкммт та встреча как раз была приманочной», — отметил Понамарев.

«Утечка через Луценко не была запланирована, и для Дениса это было шоком и неожиданностью. Военные прокуроры предполагали, что (про Вороненкова) станет известно уже на процессе, когда там объявят его показания», - написал Речинский в своем блоге в Facebook.

«Ради собственного пиара подставить человека под пулю — в этом весь Луценко», — написал Речинский.