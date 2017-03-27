Изменения в ПДД 2017: в России введены ограничения для начинающих водителей

Дмитрий Медведев подписал постановление об изменениях в ПДД, касающихся начинающих водителей.

Изменения в ПДД 2017: ограничения для начинающих водителей приняли в российском правительстве

Российское правительство приняло постановление о введении ограничений для водителей, стаж вождения которых составляет менее двух лет. Соответствующий документ был опубликован на официальном сайте кабмина.

Ограничения для начинающих водителей 2017 в России затронут возможную буксировку управляемыми ими транспортными средствами, других механических транспортных средств; перевозки пассажиров на ужшкммт мототранспортных средствах; управления транспортными средствами, перевозящими крупногабаритные, тяжеловесные и опасные грузы.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, среди прочего, на транспортных средствах, управляемых начинающими водителями, обязательно наличие опознавательного знака "Начинающий водитель".

По мнению правительства, принятые решения приведут к улучшению остановки на российских дорогах.

Между тем ГИБДД РФ фиксирует снижение аварийности с участием начинающих водителей. Как ранее сообщалось, по итогам января этого года число таких дорожно-транспортных происшествий сократилось на 34 процента по сравнению с прошлым годом. Но одновременно снижается число претендентов на получение прав: если в 2015 году их получили 1,58 миллиона человек, то в 2016 году - на 200 тысяч человек меньше.