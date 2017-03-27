Какой сегодня праздник: 27 марта отмечается несколько праздников, какой церковный праздник в России сегодня

27 марта отмечается сразу несколько праздников - в их числе Всемирный день театра и День войск национальной гвардии России. В народном календаре чествуют память святого Венедикта (Скотник).

Какой сегодня праздник, 27 марта: Всемирный день театра

27 марта отмечается Всемирный день театра – международный профессиональный праздник работников театра.

Всемирный день театра учредил в 1961 году в Вене IX конгресс Международного института театра (МИТ) при ЮНЕСКО – учреждении Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры. Первые празднования прошли в 1962 году.

Традиционно все театралы мира отмечают этот день под единым девизом: «Театр как средство взаимопонимания и укрепления мира между ужшкммт народами».

Международный день театра — это не просто интернациональный профессиональный праздник мастеров сцены и всех работников театра, это еще и праздник миллионов зрителей. И, конечно же, по случаю этого замечательного Дня в театрах многих стран мира проводятся различные театральные фестивали, праздничные постановки и показы лучших спектаклей, а чиновники и представители общественности не скупятся в этот день на поздравления и комплименты, адресованные работникам театров и художественных коллективов.

В России к этому празднику посвящена театральная акция «Театр.Go», благодаря которой зрители могут приобрести билеты на спектакли со скидкой.

В Москве проходит акция «Ночь театров», которая включает открытые показы, мастер-классы, экскурсии за кулисы.

Какой сегодня праздник, 27 марта: День войск национальной гвардии России

День войск национальной гвардии Российской Федерации - один из самых молодых праздников в России. В этом году он отмечается впервые. 16 января 2017 года Указом Президента РФ В. Путина № 10 День войск нацгвардии России заменил День внутренних войск МВД России. Дата праздника приурочена созданию внутренней стражи 27 марта 1811 года по Указу императора Александра I. Возложенные на нее правоохранительные задачи были близкими к задачам современных внутренних войск РФ.

Вновь созданные войска национальной гвардии России – достойный преемник славных традиций, подвигов и истории Внутренних войск МВД СССР и РФ. Входя в состав Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, военнослужащие и гражданский персонал этой военной государственной организации по-прежнему выполняют важные задачи общественно-государственного характера.

Войска национальной гвардии получили и официально утверждённую символику: эмблему и флаг. В центре эмблемы – золотой двуглавый орёл, увенчанный короной. В лапах орла – скрещенные серебряные мечи, а на груди – окаймлённый серебром краповый щит со всадником, пронзающим копьём змея. Флаг Войск национальной гвардии – это прямоугольное краповое полотнище с государственным флагом России в левом верхнем углу. В правой половине полотнища – эмблема войск.

Традиционно 27 марта состоятся праздничные мероприятия. Пройдут концерты, встречи ветеранов, церемонии вручения государственных наград отличившимся военнослужащим, праздничные спортивные мероприятия. Всегда в такие дни нельзя обойтись и без памятных мероприятий, минуты молчания, возложения венков к мемориалам и могилам бойцов, отдавших свои жизни во имя мирной жизни простых граждан.

Какой православный праздник сегодня 27.03.2017: Венедиктов день (Скотник)

Народный праздник Венедиктов день отмечается 27 марта 2017 года (по старому стилю – 14 марта). В православном календаре это дата почтения памяти преподобного Венедикта Нурсийского, игумена.

Название «Скотник» праздник получил в честь домашней скотины, у которой к этому сроку происходит смена шерсти и подшерстка.

В Венедиктов день на Руси было положено обихаживать скот и прочих домашних животных, поскольку именно в этот период их беспокоила весенняя линька. Скотину, как правило, выводили во двор и очесывали мелкими гребешками, приговаривая: «На скота не ленись и скотинке поклонись». За свиньями сегодня также ухаживали, омывая их теплой водичкой.

Пристальное внимание 27 марта было сосредоточено на приметах. Считалось, что мороз в этот день предвещает точно такую же погоду через неделю, а вот гроза была хорошим предзнаменованием, сулящим теплое, плодородное и в меру влажное лето. Сильная же капель совместно с туманом свидетельствовала о ненастном лете.

По поверью, в Венедиктов день нельзя было ходить на охоту, рыбалку, колоть дрова и точить в доме ножи.