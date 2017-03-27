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Курс доллара на сегодня, 27 марта 2017: глава ЦБ дала прогноз плавающему курсу рубля

Опубликовано 26.03.17 23:54 Курс доллара на сегодня, 27 марта 2017: глава ЦБ дала прогноз плавающему курсу рубля

Курс валют на сегодня, 27 марта 2017: ЦБ РФ опустил курсы доллара и евро на сегодня, 27 марта 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 27 марта 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 27 марта 2017 составляет 57,42 руб., курс евро на сегодня равен 61,86 руб.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: Набиуллина рассказала о плавающем курсе рубля

По словам председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной, регулятор не будет отказываться от плавающего курса рубля, так как он позволяет экономике быстрее адаптироваться к внешним шокам. 

"В обозримой перспективе я не ужшкммт вижу таких факторов, которые бы заставили нас отказаться от плавающего курса", — цитирует Набиуллину Lenta.ru.

Она отметила, что из-за введения плавающего курса в конце 2014 года экономика быстрее подстроилась к внешним шокам, чем это было в 2008-2009 годах.

"Безусловно, есть у нас боязнь "плавания" в российской экономике. Все привыкли к тому, что курс постоянный и меняется в основном через кризисы. (...) Но волатильность резко уменьшилась после введения плавающего курса. Сейчас она снизилась к уровню волатильности стран с формирующимися рынками. Она существенно ниже волатильности нефти", — пояснила глава ЦБ РФ.
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