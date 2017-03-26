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YouTube ВИДЕО: иркутская силачка проучила автохама, закинув его в багажник

Опубликовано 26.03.17 13:05 YouTube ВИДЕО: иркутская силачка проучила автохама, закинув его в багажник

Инцидент, попавший на Ютуб ВИДЕО, произошёл возле торгового центра «Комсомолл» в Иркутске.

В Иркутске мастер спорта по пауэрлифтингу Оксана Кошелева наказала мужчину за опасную парковку. Девушка погрузила его в багажник своего автомобиля и прокатила 100 метров. Инцидент произошёл возле торгового центра «Комсомолл» в Иркутске.

Как видно на записи, которую сделали друзья автохама, на парковке мужчина подрезал автомобиль мастера спорта по пауэрлифтингу Оксаны Кошелевой, выполнив так называемый «полицейский разворот». Кошелева, недолго думая, вытащила автохама из автомобиля ужшкммт и отнесла его в багажник своей машины. 

YouTube ВИДЕО: иркутская силачка проучила автохама за дрифт на парковке, прокатив в багажнике

«Вспылила. Я спокойно ехала, а тут он мне навстречу, я его даже не видела. Ну, вышла, а в ответ оскорбления посыпались. И тут вырвалось, мол, тебя сейчас в бараний рог скручу. А он мне нагло, типа скрути! Ну, а что с ним еще оставалось делать?! Я ведь борьбой занималась, потому инстинктивно уложила его на лопатки в свой багажник. А дальше он мне из багажника, мол, я тебя узнал, ты же сильная женщина. И все — мы засмеялись, разговорились и даже телефончиками обменялись. Проехали всего метров 150», — рассказала 24 марта «Комсомольской правде» Оксана.

Они вызвали полицию, но писать заявление на Кошелеву передумали. Как выяснилось позже, мужчина даже тернировался вместе с ней в одном зале.
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