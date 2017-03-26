106 подмосковных депутатов и глав муниципалитетов пожаловались Путину на губернатора Воробьева

В обращении депутатов выражается недоверие губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву и содержится ходатайство о принятии кадрового решения.

В четверг, 23 марта в приемную президента РФ было доставлено обращение муниципальных депутатов, в котором они выражают недоверие губернатору Московской области Андрею Воробьеву.

Всего недоверие Андрею Воробьеву в обращении президенту выразили 106 депутатов и глав муниципалитетов из Ленинского, Можайского, Сергиево-Посадского, Раменского, Солнечногорского, Пушкинского, Чеховского районов и городских округов Пущино и Лобня Московской области.

«Вынуждены обратиться к вам в силу того, что социально-экономическая ситуация в Московской области деградирует, а пропагандистская машина правительства Московской области искажает объективную информацию, выдавая ужшкммт каждое поражение как успех», — высказывают мнение авторы письма.

В вину губернатору авторы обращения ставят «просчеты в социально-экономической политике», «срыв плана переселения граждан из ветхого и аварийного жилья» и «отсутствие промышленной политики». Депутаты заявили о «предельном обострении» политической ситуации в Подмосковье в связи с «насильственным уничтожением районов, сельских и городских поселений».

«На публичных слушаниях, затрагивающих интересы около 3 млн человек, население крайне отрицательно высказалось по вопросу объединения муниципальных районов в городские округа, но депутаты 15 районов под давлением дали согласие на реформу,— говорится в заявлении.— Вместе с тем в оставшемся 21 муниципальном районе депутаты выступают против».

В заключении авторы просят президента «принять кадровое решение» в отношении Андрея Воробьева.

Между тем глава конгресса местного самоуправления, депутат Серпуховского района Николай Дижур в интервью "Коммерсанту" заявил, что заявление было направлено президенту накануне рассмотрения Госдумой в третьем чтении законопроекта , облегчающего создание городских округов (см. “Ъ” от 11 и 15 марта). Он отметил, что «понимает, что третье чтение проекта ничего не меняет», но надеется на то, что закон будет «отклонен Советом федерации или президент наложит на него вето». Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов считает, что остановить принятие закона, облегчающего создание городских округов, муниципальным депутатам не удастся.

Однако спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов считает естественным, что «есть недовольные преобразованиями». «Мы делаем преобразования в здравоохранении, образовании, ЖКХ по требованию населения. Для этого нужно изменить систему управления в регионе»,— сказал он “Ъ”. Реформа МСУ, по его словам, делается открыто, в соответствии с Конституцией РФ и областными законами.