"Лохи и лузеры!": Тарасов раскритиковал футболистов сборной России за игру с Кот-д’Ивуаром

Однако некоторые футболисты выразили недовольство поведением фанатов, которые освистали их за саму игру.

Бывший муж телеведущей Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов раскритиковал российскую сборную за игру с Кот-д’Ивуаром, которая прошла в Краснодаре. По его словам, российские футболисты проиграли у себя дома, потому что они «лохи» и «лузеры».

"Да лохи потому что! Лузеры потому что! Россия вообще играть не умеет. Фанаты должны на команду наезжать, чтобы они играли лучше", - цитирует Рен-ТВ слова Тарасова.

Однако некоторые футболисты выразили недовольство поведением фанатов, которые ужшкммт освистали их за проигрыши саму игру. Так, защитник питерского «Зенита» Юрий Жирков раскритиковал поведение болельщиков, подобное он ранее наблюдал после поражения от сборной Словакии.

"Когда последний раз так освистывали наши болельщики? Может, против словаков. В случае, когда я только перешел в "Анжи", освистывали именно меня. Не могу сказать, когда нас последний раз так освистывали. Такие, значит, у нас болельщики".

Нападающий России Максим Канунников тоже высказал свое мнение по поводу реакции трибун на неудачные действия российских спортсменов. "Для меня это, можно сказать, непонятно: команда пропускает на 30-й минуте — и сразу начинают освистывать. Наоборот, болельщики должны дать какой-то импульс, чтобы команда побежала, заиграла. Если посмотреть в Европе — будь то премьер-лига или пятый дивизион — всегда стадион подгоняет команду, даже если она идет на последнем месте", — заявил Канунников.

Подключились к обсуждению в Сети проигрыш сборной России и другие известные в стране медиаперсоны и специалисты.

Может имеет смысл ввести многомиллионные штрафы за такую игру и заставить игроков сборной их оплачивать?) — Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) 25 марта 2017 г.

Сборная России играет в футбол чудовищно. Никогда не было так плохо. И это грустно. — Василий Уткин (@radioutkin) 24 марта 2017 г.

Как ранее сообщал TopNews, товарищеская встреча сборных РФ и Кот-д’Ивуара окончилась поражением хозяев со счётом 0:2.

Примечательно, что итальянский агент Марко Трабукки после поражения Кот-д’Ивуару призвал не критиковать российских футболистов, поскольку это их уровень. Он назвал текущее поколение игроков самым слабым в истории и поблагодарил «лимит» на легионеров.