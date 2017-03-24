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Россия – Кот-д"Ивуар: обзор матча от 24.03.2017, видео голов, счет, результат матча (ВИДЕО)

Опубликовано 24.03.17 20:15 Россия – Кот-д"Ивуар: обзор матча от 24.03.2017, видео голов, счет, результат матча (ВИДЕО)

24 марта в товарищеском матче сборная России проиграла сборной Кот-д"Ивуара со счетом 0:2.

Россия - Кот-д'Ивуар: счёт 0:2 в пользу ивуарийцев

Футболисты сборной России проиграли сборной Кот-д'Ивуара в товарищеском матче. Встреча, прошедшая в четверг в Краснодаре, завершилась победой ивуарийцев со счетом 0:2. 

В следующем контрольном матче соперником подопечных Станислава Черчесова станет команда Бельгии. Матч состоится в Сочи 28 марта.

Обзор товарищеского матча-2017 Россия - Кот-д'Ивуар

В первой тайме на 29 минуте игры футболисты Кот-д'Ивуара открыли счет. Отличился Жонатан Коджиа, который принял мяч на левом фланге и, отразив активное сопротивление Ильи Кутепова, нанес шикарный удар в дальнюю девятку. Акинфеев не смог ужшкммт спасти ворота.

Далее на 70 минуте игры футболисты Кот-д'Ивуара удвоили свое преимущество. Так, Уилфрида Заха обыграл 4-х игроков сборной России на входе в штрафную и уже в ней, а затем пробил под перекладину над бросившимся ему наперерез Акинфеевым.

После этого гола трибуны стадиона в Краснодаре начали скандировать «молодцы».

Россия - Кот-д'Ивуар: (ВИДЕО голов)

Товарищеский матчРоссия - Кот-д'Ивуар - 0:2

Голы: 0:1 - Жонатан Коджиа, 30', 0:2 - Уилфрид Заха, 70'
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