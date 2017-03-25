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ФОТО в Instagram 47-летней бабушки из Сербии "взорвали" Сеть

Опубликовано 25.03.17 12:33 ФОТО в Instagram 47-летней бабушки из Сербии "взорвали" Сеть

Уроженку Сербии Заклину, чьи фото покоряют Инстаграм, назвали самой привлекательной бабушкой в мире.

47-летняя поклонница моды и соцсетей из Сербии стала самой привлекательной бабушкой в мире. О невероятной женщине написали многие мировые СМИ, в том числе британский таблоид The Sun.  Сейчас на ее страницу в Instagram подписаны более 158 тысяч человек. 

 

Публикация от @realfashionist

 

Женщина по имени Заклина регулярно публикует в своем Inatagram ФОТО, на которых она примеряет модные наряды и показывает свои аксессуары. Она фотографируется в различных городах Европы Также у блогера есть две юные внучки, снимки с которыми она также показывает фолловерам.

 

Публикация от @realfashionist

 

По информации СМИ Заклина жила в Швейцарии, Франции и Польше. Она надеется своим примером вдохновить и других женщин в возрасте на поддержание ухоженного внешнего вида.

"Моя цель — пробуждать в женщинах их дикую сущность", — сказала она, не уточнив, как ей удается сохранять подтянутую фигуру.

 

Публикация от @realfashionist

 

Публикация от @realfashionist

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