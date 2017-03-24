Нападение на Навального в Волгограде попало на ВИДЕО

Ранее сайт гражданских инициатив опубликовал петицию, созданную ветеранами города "Виновные в глумлении над памятником "Родина-мать зовет!" должны ответить за свой поступок!".

В Волгограде местные жители напали на оппозиционера Алексея Навального, сообщает РЕН-ТВ. Как отмечается, население прошло в бешество из-за того, что сторонники главы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) раскрасили с помощью фотошопа фото монумента "Родина-мать". На снимке "фоторедакторы" разукрасили ей лицо и ладонь в зеленый цвет.

На записи видно, как волгоградцы, простояв несколько часов в ожидании Навального и его извинений, как только он появился устроили потасовку, а также скандировали "Похор!". Также они ужшкммт вручили политику фашистскую каску.

"По таким в Волгограде узнают кого бить", - сказал ее даритель Ярослав Князев, председатель "Бессмертного полка". Каску Навальный принял.

Сам же Навальный по приезде в город сразу поехал к знаменитому монументу и разместил его фотографию в Твиттере (уже без фотошопа) с подписью "Всем привет из Волгограда. Первый раз здесь. Сразу поехал посмотреть на неё. Мощь. Великий памятник великим событиям". В какой-то момент люди начали толкаться, оппозиционера стали тянуть в разные стороны и, вроде бы, повалили на ступени. Стоящие рядом махали кулаками, в итоге в конфликт вмешалась полиция и разняла участников драки.

Примечательно, ранее сайт гражданских инициатив опубликовал петицию, созданную ветеранами города "Виновные в глумлении над памятником "Родина-мать зовет!" должны ответить за свой поступок!".

"Эта омерзительная ситуация в очередной раз доказывает, что для Навального и его сторонников нет никаких ценностей, нет морали, нравственности и уважения к нашей истории. Главная их цель - собственная реклама и жажда наживы, - говорится в петиции. - Для достижения этого они не остановятся ни перед чем. Им наплевать на историю нашего города, историю всей страны, на кровопролитные бои, которые велись на сталинградской земле, и память тысяч погибших... Мы призываем всех выйти на защиту "Матери Родины" и спровадить неофашистов с нашей земли, как это уже было сделано 75 лет назад. Мы - потомки героев. Мы не посрамим память и честь наших отцов!"

В последние недели Алексей Навальный активно ездит по России, встречаясь со своими сторонниками. Каждый приезд оппозиционера сопровождается провокациями и нарушениями общественного порядка.