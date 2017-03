Президент США Дональд Трамп на встрече с членами Американской ассоциации грузоперевозок сел за руль грузовика, сообщает Лайф со ссылкой на AFP.

Заводить машину глава Белого дома не стал, однако посигналил собравшимся у грузовика журналистам и помахал им из окна. СМИ отмечают, что Трампу понравилось сидеть на месте водителя.

Пользователи отметили, что президент выглядел как четырехлетний ребенок, которого отец впервые пустил за баранку.

В Twitter начали ужшкммт потешаться над эмоциональной реакцией Трампа. «Почему он делает такое лицо? Неужели он думает, что люди выглядят так, когда они за рулем?» — поинтересовалась Бренда Роджерс.

Seriously, though, this feud between Trump and Arnold has gone too far now. pic.twitter.com/fs4BkVMhGL