"Мы не хотим влиять на выборы во Франции": Путин тепло приветствовал Ле Пен

Владимир Путин в пятницу встретился в Кремле с кандидатом в президенты Франции Марин Ле Пен.

Сегодня в Москве Владимир Путин встретился с лидером политической партии Франции «Национальный фронт» Марин Ле Пен.

Перед началом встречи Марин Ле Пен, находящаяся в России по приглашению российских парламентариев, посетила в Патриаршем дворце выставку, посвященную Людовику Святому и реликвиям Сен-Шапель, сообщает пресс-служба Кремля.

"Мы придаём очень большое значение нашим отношениям с Францией. При этом стараемся поддерживать ровные отношения как с представителями действующей власти, так и с представителями оппозиции. Знаю, конечно, что сейчас активно развивается и предвыборная ужшкммт кампания во Франции. Мы ни в коем случае не хотим как-то влиять на происходящие события, но оставляем за собой право общаться со всеми представителями всех политических сил страны, так же, как делают наши партнёры в Европе, Соединённых Штатах", - с самого начала заявил Путин.

Ле Пен подтвердила, что у Франции с Российской Федерацией глубокие культурные, экономические связи. "Мы с вами относимся к тем странам, которые являются реальными борцами с терроризмом. Только вместе можно побороть этот бич. Россия продолжает бороться с терроризмом в Сирии, Франция участвовала в операции в Чаде, мы боролись с терроризмом в Мали. Только так можно побороть терроризм. К сожалению, необходимо прибегать к военному присутствию", - отметила она.

Она еще раз подчеркнула, что террористическая опасность представляет собой угрозу постоянно и привела в пример недавний теракт в Лондоне, отметив, что "было бы полезно обмениваться сведениями разведки между странами".

"После трагических событий в Лондоне, буквально сегодня, на Северном Кавказе, в Чечне у нас тоже произошло тяжелое событие – было атаковано террористами одно из подразделений нашей Национальной гвардии. Все мы живем вот в таких сложных условиях. Мы должны осознать реальность этой опасности и объединить усилия в борьбе с терроризмом", - продолжил тему Путин.