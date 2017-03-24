Центробанк снизил ключевую ставку до 9,75% годовых

Следующий этап снижения этого показателя может состояться во втором и третьем кварталах года.

Банк России снизил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта, до 9,75% годовых, сообщает РИА Новости.

В пятницу прошло второе в текущем году заседание совета директоров ЦБ по вопросам процентной политики. В 2016 году Банк России дважды понижал ключевую ставку — в июне и сентябре. На февральском заседании в этом году ЦБ принял решение сохранить ставку на уровне 10% годовых.

В ЦБ также отметили, что инфляция замедляется быстрее, чем ожидалось.

«Инфляционные риски несколько снизились, но сохраняются на ужшкммт повышенном уровне. В этих условиях при сохранении умеренно жёсткой денежно-кредитной политики целевой уровень инфляции в 4% будет достигнут до конца 2017 года и будет поддерживаться в дальнейшем», — говорится в сообщении, которое цитирует RT.

Опрошенные агентством аналитики допускали смягчение регулятором денежно-кредитной политики. Ключевая ставка может снизиться на 0,25-0,5 процентного пункта, однако регулятор пока предпочтет воздержаться от перехода к активному циклу снижения, отложив его на вторую половину года, отмечали экономисты.

Ключевая ставка — это процентный показатель, по которому Центробанк выделяет кредиты коммерческим банкам. Она влияет на размер ставок по потребительским кредитам, а также на уровень инфляции в стране — ее повышение позволяет ограничить инфляцию, но влечет замедление экономического роста, поскольку предприниматели теряют возможность брать дешевые кредиты. В конце 2014 года Центробанк резко поднял ключевую ставку — до 17%, а затем постепенно опускал ее.