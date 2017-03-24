Владиславу Суркову приписывают новый гештальт-роман про президента Дракона (ФОТО)

Действие романа разворачивается в 2024 году, и его герои сталкиваются с серьезными проблемами.

Пишущий под псевдонимом Натан Дубовицкий автор опубликовал свое новое произведение под названием "Ультранормальность". Писатель, которым, как полагают в политических кругах, является помощник президента Владислав Сурков, называет свое произведение "гештальт-роман". Текст повествования предваряется коротким предисловием автора, согласно которому роман был закончен еще в 2005 году, но публикацию Дубовицкий считает своевременной именно сейчас, когда "мы снова вплотную подходим к тому классу проблем, для которых не ужшкммт предусмотрено никаких механизмов отмены и снятия".

Действие романа происходит в 2024 году. Герои повествования сталкиваются с проблемами такого рода: глава государства, которого все называют Драконом, должен уйти на покой, но у него нет преемника. В результате начинается схватка элит, по улицам бегают молодые бандиты — представители молодежного движения правящей партии, на площадях начинаются протесты сторонников несистемного оппозиционера Никиты Воротилова, а в ДК странные лекторы-филологи читают лекции, после которых у слушателей умирают близкие родственники.

На одной из таких лекций оказывается студент Федор Стрельцов. Он теряет мать и начинает собственное расследование, в ходе которого раскрывается самый настоящий заговор. Выясняется, что корень всех проблем России лежит в ее языке, создающем специфическую систему знаков, в результате чего страна не может существовать вне ручного управления. Ситуацией хочет воспользоваться одна из элитных групп и при помощи лингвистического программирования развалить и язык, и государство.

В романе кроме того рассказывается, как кандидаты в президенты обходят законодательство, также автор кратко раскрывает судьбу партийных бюджетов, выделяемых центральным аппаратом на работу с населением.

Довольно мрачно изображена оппозиция, бегающая в золотых куртках по площадям и не понимающая, чего толком хочет. В книге представлены и политологи, старающиеся произносить как можно больше умных слов, чтобы просто их произнести, журналисты, мало интересующиеся чем-либо, кроме собственных персон, и другие "приметы времени".