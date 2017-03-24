Взрыв в Харькове на складе боеприпасов: Порошенко просит помощи НАТО (ВИДЕО)

Взрыв на складе боеприпасов в Харькове, новости на сегодня, 24 марта 2017: пожарные готовятся к локализации последствий ЧП.

Взрыв в Харькове на складе боеприпасов: интенсивность взрывов снизилась

Интенсивность взрывов на складах Министерства обороны Украины под городом Балаклея Харьковской области к вечеру четверга снизилась, что позволяет начать локализацию пожара, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Минобороны.

С утра Балаклея и прилегающие поселки патрулируются силами более 100 военных Харьковского зонального отдела Военной службы правопорядка ВСУ, которые помогают правоохранителям в обеспечении правопорядка.

Как сообщал Topnews, в ночь на 23 марта начались взрывы на ужшкммт складах хранения боеприпасов Министерства обороны, расположенных неподалеку от города. По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, взрывами охвачено около половины территории артиллерийских арсеналов и тревожная ситуация может продлиться от трех до семи дней.

Взрывы в Харькове не прекращаются и 24 марта. ВИДЕО

Порошенко обратился за помощью к НАТО в разминировании арсенала в Балаклее

Президент Украины Петр Порошенко попросил у НАТО помощи для гуманитарного разминирования военного склада в Балаклее Харьковской области.

Украинский лидер отдал соответствующие поручения Министерству обороны, МИДу и Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Об этом Порошенко написал в своем Twitter.

Дав термінове доручення МЗС, Міноборони та ДСНС залучити допомогу НАТО для гуманітарного розмінування в Балаклії — Петро Порошенко (@poroshenko) 23 марта 2017 г.

ЛНР: ВСУ сами устроили взырв на складе боеприпасов в Балаклее, чтобы скрыть недостачу

Как уточнили РИА Новости в пресс-службе министерства обороны Украины со ссылкой на военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, причиной пожара на складах с боеприпасами — танковыми и артиллерийскими снарядами калибром 125 и 152 миллиметров — по предварительным данным, стала диверсия.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сами подорвали склад с боеприпасами в Балаклее Харьковской области, чтобы скрыть недостачу. Об этом заявили в Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР), пишут "Народные новости".

Официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко заявил, что идея о пожаре ВСУ пришла после известия о скором визите заместителя министра обороны Украины по вооружению. Чтобы скрыть нехватку боеприпасов, их решили вовсе взорвать, устроив диверсию.

При этом украинские власти обвинили в инциденте Россию и народные республики Донбасса. По словам Марочко, украинские военные продавали украденные боеприпасы в Станично-Луганском районе.