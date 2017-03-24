Курс доллара на сегодня, 24 марта 2017: доллар и евро возьмут реванш - прогноз эксперов

Курс валют на сегодня, 24 марта 2017: ЦБ РФ опустил курсы доллара и евро на сегодня, 24 марта 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 24 марта 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 24 марта 2017 составляет 57,52 руб., курс евро на сегодня равен 62,09 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 24 марта 2017

Курс доллара в Сбербанке сегодня составляет 56,09 руб. при покупке и 59,21 руб. при продаже банком, курс евро на 24 марта 2017 равен 60,41 руб. и 63,91 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара и евро на неделю 2017 в России: мнение эксперта

Инвестиционный аналитик Global FX Сергей Коробков напоминает, что сегодня, 24 марта 2017, состоится заседание ужшкммт совета директоров Банка России.

"Поскольку мотивы решения членов Совета не всегда лежат на поверхности, я буду исходить в своем прогнозе из объективных и доступных фактов макроэкономики и статистики", - цитирует эксперта "Российская Газета".

Кроме решения Банка России на курс национальной валюты будет давить дешевеющая нефть: за последние три недели мерная бочка опустилась в цене на 10% и продолжает пикировать на фоне продолжающегося уже 10 недель подряд роста запасов в США.

"Согласно опубликованным вчера сведениям от минэнерго США коммерческие запасы сырой нефти выросли в очередной раз на пять миллионов баррелей до 533,1 миллиона баррелей, нового максимума для этого времени года. Добыча нефти в США растет ускоряющимся темпом и превысила 9,1 миллиона баррелей в сутки", - отмечает Коробков.

Аналитик ожидает, что на следующей неделе рубль опустится к доллару в район 60 рублей в случае положительного решения ЦБ РФ о снижении ставки и дальнейшего пике нефтяных котировок.

"В паре евро/рубль надо ждать тестирования уровня 63,50, а после квалифицированного пробоя выход к отметке 65 рублей за единицу единой европейской валюты", - добавил он.