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Жительница Казани погибла в ДТП во время прямой трансляции «ВКонтакте»

Опубликовано 23.03.17 19:44 Жительница Казани погибла в ДТП во время прямой трансляции «ВКонтакте»

От полученных травм девушка скончалась на месте. Спасти ее медикам не удалось.

22-летняя жительница Казани погибла при столкновении с пассажирским автобусом. При этом, находясь за рулем, девушка вела прямую трансляцию в социальной сети "ВКонтакте".

"Привет! Кто чем занят, кто чем занимается, кто куда едет?" - успела автоледи поинтересоваться у подписчиков. Через несколько секунд что-то отвлекает ее внимание, и она теряет управление, не успев даже вскрикнуть.

ДТП произошло в Зеленодольском районе на 10-м километре трассы Казань - Дубьязы около 10 утра. Как ужшкммт сообщили в пресс-службе ГИБДД, девушка не выбрала безопасную скорость и вышла в результате на встречную линию. В результате столкновения со встречным транспортом водитель автомобиля скончалась на месте ДТП.

Помощь медиков также потребовалась водителю автобуса и пяти пассажирам, в том числе семилетнему ребенку. Они остались живы.

 
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