Ученые показали ВИДЕО последствий падения человека на нейтронную звезду

Ученые показали процесс падения человека на нейтронную звезду, опубликовав анимационный ролик.

Science Channel выложил в сеть анимацию, на которой показано падение человека на нейтронную звезду. Скорость падения при этом достигает 160 тысяч километров в секунду. Под действием приливных сил тело человека разрушается, а когда он достигает светила, происходит выброс огромной энергии, сообщает Лента.ру.

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Типичная нейтронная звезда имеет примерно такую же массу, что и Солнце, тогда как ее диаметр составляет 10-20 километров. Ядро ужшкммт светила состоит из нейтронов, тонкая кора — атомных ядер и электронов. Гравитационному сжатию небесного тела препятствуют ядерные силы.

Специалисты также заострили внимание, что под действием приливных сил тело человека будет разрушаться. Когда человек столкнется со звездой, произойдет выброс огромной энергии.