Социологи назвали форму правления, которая устраивает россиян

Стало известно, как россияне относятся к восстановлению монархии в стране.

Как показывают данные ежедневного опроса «ВЦИОМ-Спутник», 28% наших сограждан в принципе не против монархии, в большей степени этот подход разделяют молодые респонденты. Главное для «голосующих» за монархию - порядок и преемственность.

Доля россиян, которые говорят, что не против или даже за монархию находится на уровне четверти опрошенных: в 2006 г. – 22% (в т.ч. 3% говорили, что они «за монархию» и могут назвать человека, подходящего на роль самодержца, 19% - что ужшкммт они «в принципе не против монархии, но не видят человека, который мог бы стать монархом»), а в 2017 г. – 28% (в т.ч. 6% и 22%, соответственно). Как показывают данные ежедневного опроса «ВЦИОМ-Спутник», категорически против существования монархической формы правления в нашей стране сегодня 68% россиян.

В то же время при ответе на прямой вопрос о том, какая форма правления больше подходит для российского государства сегодня, только 8% называют монархию, при которой власть передается по наследству, тогда как 88% - республику (с 82% в 2013 г.).

Условно, к тем, кто терпимо относится к монархии («не против» или «за монархию»), чаще, чем в среднем по выборке, можно отнести молодых людей (среди 18-24-летних в принципе не против монархии 33%, среди 25-34-летних – 35%), жителей Москвы и Санкт-Петербурга (37%), активных интернет-пользователей (33%), сторонников непарламентских партий (34%).

Респонденты, которые могли бы поддержать восстановлении монархии в России, чаще всего объясняли свою позицию желанием видеть у власти одного человека (чтобы никто не тянул одеяло на себя), тем, что это традиционный строй для нашей страны, большим порядком и стабильностью. Основные аргументы противников монархической формы правления: приверженность демократическим принципам, негативная оценка эпохи самодержавия в России.