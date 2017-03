Теракт в Лондоне 22.03.2017: стало известно имя лондонского террориста (ФОТО, ВИДЕО)

Теракт в Лондоне 22 марта, последние новости: в соцсетях распространяются фотографии с предполагаемым террористом, совершившим нападение в Лондоне, в результате которого три человека погибли, еще 20 получили ранение.

РИА Новости со ссылкой на газету Independent сообщает, что стало известно имя предполагаемого лондонского террориста. Его зовут Абу Иззадин. Ранее он уже провел некоторое время в тюрьме за пособничество террористической деятельности. При этом американский телеканал ABC со ссылкой на адвоката Иззадина утверждают, что он еще находится в тюрьме.

#London Scene outside UK Parliament, with eye witness reporting a Car allegedly mowed down multiple people. pic.twitter.com/qCsTq5jg1K — Battle Analytics (@BattleAnalytics) 22 марта 2017 г.

Между тем в соцсетях ужшкммт распространяются фотографии с предполагаемым террористом, совершившим нападение в Лондоне.

Стоит отметить, что теракт в Лондоне был совершен в годовщину терактов в Брюсселе 22 марта 2016 года, когда смертники, связанные с запрещенной в РФ "ИГ", устроили взрывы в аэропорту и в метро на станции "Мальбек". Тогда погибли 32 человека.

Shaky video of commotion after Parliament shooting. pic.twitter.com/ofGZwcMgaA — Patrick Daly (@thepatrickdaly) 22 марта 2017 г.

К настоящему моменту известно, что в результате теракта в Лондоне погибли 4 человека, включая полицейского, и самого злоумышленника. 20 человек получили ранения.

Westminster Tube is closed because of the incident at the Houses of Parliament, Transport for London tells CNN pic.twitter.com/JVy6F3WXNC — Arter Pauline (@ArterPauliH5v) 22 марта 2017 г.

Также сообщается, что женщину, пострадавшую во время теракта на Вестминстерском мосту через Темзу рядом с парламентом Великобритании, подняли из воды.

At least a dozen people wounded with gunshots fired outside Houses of Parliament in #London pic.twitter.com/nrVorX6upd — DivaKnevil ❄️ (@DivaKnevil) 22 марта 2017 г.

"Женщину достали из воды рядом с Вестминстерским мостом, она жива, получила серьезные ранения", — сказал представитель управления лондонского порта (PLA).

Terror incident unfolding in #London.



Car ran over at least 5 ppl on a bridge

Police officer stabbed

Shots fired outside Parliament pic.twitter.com/wXCXHCqy7U — DivaKnevil ❄️ (@DivaKnevil) 22 марта 2017 г.

Управление лондонского порта сообщает, что движение судов по Темзе приостановлено.

Два инцидента произошли днем в среду в Лондоне на Вестминстерском мосту и на территории, примыкающей к зданию парламента. Ранены несколько человек, в том числе сотрудник полиции. Двое пострадавших скончались. Скотланд-Ярд рассматривает случившееся как теракт.

Были ли другие нападавшие и что с ними стало, пока что точно не известно, предполагается, что действовал один человек.

LIVE: Suspect vehicle reported outside UK parliament, area evacuated: BBC citing police https://t.co/zVSY8zDh8x pic.twitter.com/WalLjLqWQP — Reuters Top News (@Reuters) 22 марта 2017 г.

По словам очевидцев происшедшего, нападающий вбежал через открытые ворота, сблизился с одним из полицейских, держа в руках что-то, похожее на палку.

"Полицейский упал на землю, страшно было смотреть, потом нападавший отпрянул и побежал ко входу в Палату общин, через которую входят депутаты. Он пробежал примерно двадцать ярдов, и его остановили выстрелами из пистолетов два парня в гражданском", - рассказал Дэвид Леттс.