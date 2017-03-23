 
TOP 10

1 Установлена личность лондонского террориста (ФОТО, ВИДЕО)

2 СБУ запретила Юлии Самойловой въезд на Украину на три года

3 СМИ озвучили шокирующую версию крушения ТУ-154 в Сочи

4 В Раменском авиадиспетчер зарезал семью, поджог квартиру и покончил с собой

5 Ученые заявили о неизбежности столкновения Земли и Марса и назвали сроки

6 Reuters узнал о новых жертвах спецоперации в Сирии из числа россиян

7 Студентка МГУ рассказала, как делают на ТВ скандальные ВИДЕО о "безграмотной молодежи"

8 Самойлова прокомментировала запрет въезда на Украину

9 Лишенная прав Мара Багдасарян выложила ФОТО за рулем автомобиля

10 ВИДЕО из спальни 2-летних близнецов собрало свыше 67 млн просмотров

Новости наших партнеров

Теракт в Лондоне 22.03.2017: стало известно имя лондонского террориста (ФОТО, ВИДЕО)

Опубликовано 22.03.17 23:13 Теракт в Лондоне 22.03.2017: стало известно имя лондонского террориста (ФОТО, ВИДЕО)

Теракт в Лондоне 22 марта, последние новости: в соцсетях распространяются фотографии с предполагаемым террористом, совершившим нападение в Лондоне, в результате которого три человека погибли, еще 20 получили ранение.

Теракт в Лондоне, 22.03.2017, последние новости: стало известно имя предполагаемого лондонского террориста  

РИА Новости со ссылкой на газету Independent сообщает, что стало известно имя предполагаемого лондонского террориста. Его зовут Абу Иззадин. Ранее он уже провел некоторое время в тюрьме за пособничество террористической деятельности. При этом американский телеканал ABC со ссылкой на адвоката Иззадина утверждают, что он еще находится в тюрьме.

Между тем в соцсетях ужшкммт распространяются фотографии с предполагаемым террористом, совершившим нападение в Лондоне. 

Стоит отметить, что теракт в Лондоне был совершен в годовщину терактов в Брюсселе 22 марта 2016 года, когда смертники, связанные с запрещенной в РФ "ИГ", устроили взрывы в аэропорту и в метро на станции "Мальбек". Тогда погибли 32 человека.

Теракт в Лондоне, 22.03.2017, последние новости: жертвами теракта стали 4 человека, 20 получили ранения

К настоящему моменту известно, что в результате теракта в Лондоне погибли 4 человека, включая полицейского, и самого злоумышленника. 20 человек получили ранения.

Также сообщается, что женщину, пострадавшую во время теракта на Вестминстерском мосту через Темзу рядом с парламентом Великобритании, подняли из воды.

"Женщину достали из воды рядом с Вестминстерским мостом, она жива, получила серьезные ранения", — сказал представитель управления лондонского порта (PLA).

Управление лондонского порта сообщает, что движение судов по Темзе приостановлено.

Теракт в Лондоне 22 марта 2017: что известно к настоящему моменту

Два инцидента произошли днем в среду в Лондоне на Вестминстерском мосту и на территории, примыкающей к зданию парламента. Ранены несколько человек, в том числе сотрудник полиции. Двое пострадавших скончались. Скотланд-Ярд рассматривает случившееся как теракт.

Были ли другие нападавшие и что с ними стало, пока что точно не известно, предполагается, что действовал один человек.

По словам очевидцев происшедшего, нападающий вбежал через открытые ворота, сблизился с одним из полицейских, держа в руках что-то, похожее на палку. 

"Полицейский упал на землю, страшно было смотреть, потом нападавший отпрянул и побежал ко входу в Палату общин, через которую входят депутаты. Он пробежал примерно двадцать ярдов, и его остановили выстрелами из пистолетов два парня в гражданском", - рассказал Дэвид Леттс.
Другие материалы по этой теме

Теракт в Лондоне: автомобиль въехал в толпу людей на Вестминстерском мосту

СМИ узнали о предотвращенном теракте на 8 марта в Москве

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга