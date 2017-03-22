Владельцам иномарок с пробегом дадут 10 дней на установку ГЛОНАСС

В апреле в России начнёт действовать временный порядок оборудования подержанных иномарок системой экстренного реагирования при авариях ЭРА-ГЛОНАСС.

Временный порядок оборудования подержанных автомобилей, ввозимых на территорию России, системой «ЭРА-ГЛОНАСС» заработает в начале апреля, владельцы автомобилей должны будут установить систему в течение 10 дней с момента приобретения, сообщил временный генеральный директор компании «ГЛОНАСС» Андрей Жерегеля.

"В России вводится временный порядок оформления подержанных автомобилей, ввозимых на территорию страны. Он будет действовать от Владивостока до Калининграда, до тех пор, пока правительство не разработает постоянный", - сообщил А.Жерегеля в среду ужшкммт на встрече с представителями автомобильного бизнеса Приморья, в которой принял участие и глава региона Владимир Миклушевский. Его цитирует "Интерфакс".

Согласно этому порядку, владелец машины должен будет приобрести систему у АО "ГЛОНАСС", обязавшись установить ее на автомобиль. VIN-номер, номер кузова и id устройства вносятся в государственную автоматизированную информационную систему (ГАИС) "ЭРА-ГЛОНАСС", затем с этим устройством автовладелец получает сертификат безопасности конструкции транспортного средства в специальной лаборатории и, пройдя все процедуры на таможне, получает паспорт транспортного средства (ПТС). Далее в течение 10 дней он должен установить систему в сертифицированных "ГЛОНАСС" центрах и поставить машину на учет в ГИБДД.

А.Жерегеля отметил, что отправной точкой станет поставка на Дальний Восток первой партии устройств. По его словам, 4-5 апреля в регион поступит более тысячи устройств.

В свою очередь губернатор В.Миклушевский отметил, что власти в Приморья приняли все возможные меры, для того чтобы снять проблему, когда из-за отсутствия установленной ЭРЫ-ГЛОНАСС на таможне в крае застряло более тысячи подержанных иномарок.

Как писал Topnews, с 1 января в России изменились правила постановки на учет иностранных автомобилей - обязательным условием стала установка системы ЭРА-ГЛОНАСС. Однако регламент не определил порядок оборудования этой системой подержанных или новых машин, которые ввозятся в РФ. Сертифицированных центров, где можно было бы это делать, нет. В итоге за первые полтора месяца с начала года на складах только Владивостокской таможни скопилось около тысячи машин.