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В Раменском авиадиспетчер зарезал семью, поджог квартиру и покончил с собой

Опубликовано 22.03.17 14:05 В Раменском авиадиспетчер зарезал семью, поджог квартиру и покончил с собой

Трагедия произошла в ночь на 22 марта.

В городе Раменское Московской области сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства трагедии, произошедшей в ночь на 22 марта.

Как сообщает "МК", в 06:30 утра в полицию поступила информация о том, что после тушения пожара в одной из квартир дома на улице Красноармейской были найдены тела 50-летнего мужчины, 49-летней женщины и 26-летней девушки с ножевыми ранениями. Также из этой квартиры была госпитализирована 77-летняя женщина, которая и рассказала экстренным ужшкммт службам о пожаре.

По версии следователей, глава семейства убил жену и дочь, после чего поджег квартиру и покончил с собой. Согласно предварительным данным, преступление он совершил в ходе ссоры.

Сейчас следователи осматривают место происшествия. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Убийство трех лиц". Отмечается, что мужчина, который совершивший два убийства, самоубийство и поджог, работал авиадиспетчером в одном из аэропортов Москвы.
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